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Adrián Maglia gana protagonismo en el peronismo santafesino mientras profundiza la articulación con provincia

La relación institucional entre la Municipalidad de Granadero Baigorria y el gobierno provincial aparece hoy como uno de los ejes centrales de la gestión del intendente

7 de octubre 2026 · 09:02hs
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Adrián Maglia profundiza la articulación con la provincia mientras gana protagonismo en el peronismo santafesino

Adrián Maglia profundiza la articulación con la provincia mientras gana protagonismo en el peronismo santafesino

El intendente de Granadero Baigorria mantiene una agenda de trabajo coordinada con la gestión de Maximiliano Pullaro para impulsar obras y proyectos estratégicos en la ciudad. En paralelo, distintos sectores del peronismo lo ubican entre los dirigentes con mayor proyección dentro del espacio.

La relación institucional entre la Municipalidad de Granadero Baigorria y el gobierno provincial aparece hoy como uno de los ejes centrales de la gestión del intendente Adrián Maglia, en un contexto económico que obliga a municipios y comunas a optimizar recursos y fortalecer la articulación con otras áreas del Estado.

Desde el municipio destacan que el vínculo de trabajo con la administración encabezada por Pullaro permitió avanzar en una serie de proyectos vinculados con infraestructura, espacios públicos y desarrollo urbano, con impacto tanto en la ciudad como en el área metropolitana de Rosario.

Proyectos y obras con la provincia

Entre las iniciativas que la gestión local señala como prioritarias figura la transformación de Remanso Valerio, un barrio histórico de la ciudad donde se desarrollan obras de infraestructura y acciones orientadas a mejorar las condiciones urbanas y fortalecer la integración social.

Otro de los proyectos que concentra la atención municipal es el desarrollo del Parque de la Cabecera y del frente costero. La recuperación de estos sectores amplió la oferta de espacios recreativos y deportivos, al tiempo que consolidó a la ribera como uno de los puntos de mayor movimiento en la ciudad.

La administración local también resalta el acuerdo alcanzado con la provincia para la gestión y mantenimiento de los espacios verdes ubicados junto al Hospital Escuela Eva Perón. El predio constituye uno de los principales pulmones verdes del área metropolitana y forma parte de una estrategia más amplia de recuperación y puesta en valor de espacios públicos.

En materia de conectividad, Baigorria aparece además vinculada a los proyectos de movilidad metropolitana que se encuentran en estudio. Entre ellos figura la iniciativa del Tren Metropolitano, para la cual la ciudad es mencionada por su ubicación estratégica dentro de la red regional de transporte.

Un lugar en el peronismo santafesino

Más allá de los aspectos de gestión, la figura de Maglia comenzó a ganar visibilidad dentro del peronismo santafesino. Dirigentes y sectores del justicialismo lo mencionan entre los referentes que conservan responsabilidad ejecutiva y experiencia de gobierno en una etapa marcada por la búsqueda de nuevos liderazgos dentro del espacio.

En ese escenario, el intendente combina una relación institucional fluida con la Casa Gris con una presencia cada vez más activa en la discusión política del PJ santafesino. Esa combinación de gestión local y proyección partidaria lo ubica entre los dirigentes observados con atención dentro del proceso de reconfiguración que atraviesa el peronismo provincial.

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