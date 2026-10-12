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Fin de semana largo en Santa Fe: más de 600.000 asistentes a actividades y un impacto económico de 21.800 millones de pesos

En la ciudad, el Harlem Festival también reunió a más de 30.000 personas en la Estación Belgrano, con tres escenarios simultáneos.

12 de octubre 2026 · 19:24hs
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Fin de semana largo en Santa Fe: más de 600.000 asistentes a actividades y un impacto económico de 21.800 millones de pesos

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La provincia de Santa Fe vivió un fin de semana largo con una intensa agenda turística, cultural, deportiva y recreativa. Hubo 71 eventos distribuidos en todo el territorio y una convocatoria estimada de más de 600.000 asistentes.

Impacto económico y movimiento turístico

El fin de semana largo generó un impacto económico de aproximadamente 21.800 millones de pesos en la provincia, con un gasto diario promedio por turista que superó los 136.000 pesos. Según las estimaciones, visitaron el territorio santafesino más de 34.100 turistas que pernoctaron y 68.386 excursionistas que realizaron recorridas por el día desde distintos puntos de la provincia y de jurisdicciones vecinas, con un total de 102.578 visitantes.

El desglose regional muestra que la región Sur lideró la convocatoria en actividades con más de 430.000 asistentes, encabezada por Rosario; la región Centro reunió a más de 110.000, con Santa Fe Capital como epicentro; y la región norte sumó más de 77.000, con eje en los departamentos General Obligado, San Cristóbal y Vera.

En línea con esa dinámica, las reservas hoteleras alcanzaron el 79,29 % en Rosario y el 85,80 % en Santa Fe Capital, mientras que las cabañas registraron un 62,99 %. En los alojamientos temporarios, la demanda fue aún mayor, con niveles que llegaron al 99 % en la capital provincial.

Agenda en la ciudad de Santa Fe

En el plano deportivo, la ciudad de Santa Fe fue sede de la Americas Triathlon Cup Santa Fe 2026, desarrollada en la Costanera Este, que reunió a 105 atletas de 18 países, uno de los eventos que llegó a la provincia con el impulso de haber sido la protagonista de los Juegos Suramericanos.

En la ciudad de Santa Fe, el Harlem Festival también reunió a más de 30.000 personas en la Estación Belgrano, con tres escenarios simultáneos y presentaciones de Babasónicos, Cuarteto de Nos, Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas y Guasones, entre más de 40 artistas.

El 39° Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución, en Reconquista, convocó a más de 50.000 personas y a 550 embarcaciones -140 más que la edición anterior-, con modalidad nocturna, fiscalización digital en tiempo real y más de 200 millones de pesos en premios.

La Feria Internacional del Libro Rosario 2026 convocó a más de 150.000 personas en un homenaje a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento, con programación extendida hasta el 18 de octubre. También en Rosario, el Cumbión del Paraná -donde se presentaron Los Auténticos Decadentes, La Delio Valdez y Damas Gratis, entre otros, reunió el sábado a más de 30 mil personas.

En paralelo, el calendario incluyó la Noche de Colectividades en Rosario, la 59° Fiesta Nacional del Caballo en San Cristóbal, la 25° Fiesta del Mate en Las Rosas, la 55° Fiesta Nacional del Zapallo en Ceres y las fiestas patronales de Alvear.

Testimonios desde el Gobierno provincial

“Hay algo que está pasando en Santa Fe y que se ve cada vez con más claridad: la gente elige nuestros destinos, nuestras fiestas y nuestros encuentros. Y eso no sucede por casualidad. Hay una Provincia que se organiza, que invierte y que se anima a tener una agenda propia. Con el gobernador Maximiliano Pullaro estamos trabajando para que Santa Fe no sea solamente un lugar de paso, sino un lugar al que la gente quiera venir y volver”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

“Lo interesante de este fin de semana es que no hubo una única propuesta que explicara la convocatoria. Mientras algunos eligieron un festival de música, otros viajaron por una fiesta tradicional, la Feria del Libro o un concurso de pesca. Esa variedad es uno de nuestros mayores atractivos: Santa Fe tiene muchas maneras de recibir a quienes la visitan”, señaló la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

“Durante mucho tiempo pensamos el turismo como algo que ocurría en otros lugares. Hoy Santa Fe está construyendo su propio lugar en ese mapa. Tenemos ciudades con grandes eventos, pueblos con tradiciones que convocan a generaciones y una identidad que merece ser conocida. Lo que queremos es que cada vez más argentinos tengan a Santa Fe entre sus planes”, concluyó por su parte el ministro Gustavo Puccini.

Santa Fe fin de semana largo
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