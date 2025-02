Argentina se fue de la Organización Mundial de la Salud: los motivos

Argentina ya no forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con duras críticas a su gestión sobre la pandemia de Covid-19 , el gobierno de Javier Milei decidió retirarse del organismo parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para el gobierno nacional, “las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial” y citó al estatuto de Roma firmado en 1998 para afirmar que esa medida “podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”.

Por otro lado, apuntó contra la OMS por su respaldo a la administración de Alberto Fernández, que dejó niños “fuera de las escuelas”, a trabajadores “sin ingresos” y a comercios y Pymes en quiebra. “Aun así, nos costó 130 mil vidas”, señalaron.

La resolución del gobierno nacional de alejarse del organismo parte de la ONU, explicaron, se debe a que “las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basada en la ciencia”. Por otro lado, subrayaron una falta de autocrítica y remarcaron que continúa “asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”.

Por último, instó a “repensar para qué existen los organismos supranacionales, financiados por todos y que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, dedicándose a hacer política internacional”.