Atacaron con piedras a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar a la comitiva

El Presidente sufrió un violento episodio durante una recorrida en el conurbano bonaerense: desconocidos arrojaron piedras contra los vehículos oficiales. La custodia lo retiró de la zona y la Policía detuvo a dos personas. Hay dos detenidos.

27 de agosto 2025 · 16:32hs
Atacaron con piedras a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar a la comitiva

La recorrida de Javier Milei por Lomas de Zamora terminó en caos este martes por la tarde, cuando un grupo de manifestantes lanzó piedras contra la comitiva oficial. El episodio obligó a interrumpir el acto y evacuar al Presidente y a su hermana, Karina Milei. Dos personas fueron detenidas y, según informaron fuentes policiales, al menos una persona resultó herida.

El mandatario encabezaba una caravana junto a referentes de La Libertad Avanza, entre ellos el diputado José Luis Espert, cuando comenzaron los incidentes. Los atacantes se acercaron al vehículo donde viajaba Milei y comenzaron a insultar y arrojar objetos, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento con la custodia presidencial.

Ante la escalada de violencia, el jefe de Estado y su hermana fueron retirados en otra camioneta, mientras que Espert se retiró en una moto particular.

Testimonios y acusaciones cruzadas

“El evento se tornó muy violento; llegaron a caer piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y de mí. Por razones de seguridad decidimos darlo por terminado”, relató Espert en diálogo con TN.

Luego apuntó directamente contra el kirchnerismo: “Ya es el segundo episodio de violencia en pocos días en territorio kirchnerista. Cuando se quedan sin ideas, recurren a la agresión y a la difamación. No nos van a amedrentar”.

El diputado además acusó al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, de ser responsable de lo sucedido.

Repercusiones oficiales

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó en redes sociales: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”.

A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también apuntó contra la oposición: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo acompañaron. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo, nunca más”.

Según relató Espert, la mayor parte de la caravana se desarrolló en calma y con apoyo popular, pero en el tramo final comenzaron los insultos y los objetos arrojados contra los vehículos. “Fue un momento muy tenso, porque había mucha gente cerca. La violencia interrumpió la caravana y no quedó otra que evacuar”, afirmó.

Con este nuevo episodio, La Libertad Avanza denuncia dos hechos de violencia en apenas días de iniciada la campaña, lo que refuerza la tensión política en la provincia de Buenos Aires.

