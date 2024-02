Barletta, en la "lista negra" de Milei: "No tenemos que entrar en los extremos que plantea el gobierno"

El oficialismo realizó todo tipo de agravios contra los legisladores que no acompañaron la Ley Ómnibus en particular, llegado incluso a publicar una lista de los diputados que "votaron en contra del pueblo". Entre ellos está el ex intendente de la ciudad, que votó a favor de la medida en general.

Molina destacó que el presupuesto es "realista" porque "no anticipa fondos que no se sabe si van a venir"

Embed La Oficina del Presidente agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 7, 2024

"No sabemos si el regreso a comisiones lo hicieron a propósito o sin querer porque no saben. Es inentendible", dijo Mario Barletta a UNO Santa Fe.

"No sé si es mala praxis política o propósito, yo sigo laburando como el primer día. Dije sí en términos generales, le enviamos las más de 170 disidencias, algunas las tuvieron en cuenta, y las que no sabían que íbamos a votar en contra. Ahora haremos lo que nos corresponda como diputados, si quieren volver a discutirla lo hacemos, y si quieren cajonearla que lo hagan", expresó el ex intendente de la ciudad.

Barletta criticó que "si hay algún articulo que no sale no es por dos votos, son también los cien votos del peronismo. No hay críticas al peronismo, y después nos enteramos que el gobierno que tiene 40 funcionarios peronistas"

"Tenemos en claro lo que hacemos, y tenemos claro que no hay que entrar en los extremos que plantea el gobierno, ni al del peronismo que a todo le dice que no", sentenció.

Sin embargo no se trata sólo del futuro de la Ley Ómnibus, sino de los fuertes agravios del presidente Javier Milei de forma directa y tácita. Desde Israel, calificó de "delincuentes" a los legisladores que no acompañaron el proyecto de ley en particular. Pero también el mandatario es un usuario activo de la red social X, donde se maneja de forma poco protocolar. Desde su cuenta oficial, repostea y da like a numerosas publicaciones diarias. Entre los posteos a los que el presidente apoyó con un "Me Gusta" estuvo un fuerte e irreproducible agravio contra la Unión Cívica Radical.

"Lo que vino después, los agravios...estoy en la lista de traidores y en la otra, depende desde donde se mire. Pero a todas esas cosas no les presto atención, no pierdo 30 segundos", minimizó el dirigente santafesino.