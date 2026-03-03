Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Uno Santa Fe | Política | Milei

En medio del conflicto abierto en Medio Oriente, el presiente, que en breve viajará a Miami, recibió en Olivos al embajador norteamericano en la Argentina.

3 de marzo 2026 · 17:37hs
Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en medio del conflicto abierto en Medio Oriente.

El cónclave, en el cual participó también el canciller Pablo Quirno, sirvió para reafirmar el vínculo político entre la Casa Rosada y la administración de Donald Trump, en medio de un escenario internacional cada vez más tenso.

El intercambio inició, a las 10, en la residencia presidencial y se extendió durante una hora y media. El contacto se enmarca en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Trump.

Trump ocupa el centro de la escena tras la avanzada sobre Irán, que incluyó la muerte del Alí Jamenei, líder supremo del país persa.

El vínculo con Estados Unidos

El vínculo del gobierno libertario con Lamelas es fluido. De hecho, el diplomático estadounidense estuvo presente en el Congreso el domingo pasado durante la sesión que inauguró formalmente el año legislativo.

Desde su llegada a la Argentina, Lamelas mantuvo encuentros con otros funcionarios nacionales como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Paralelamente, Lamelas reveló que está trabajando para concretar la visita de Trump a la Argentina.

En breve, Milei volverá a Estados Unidos -convocado por Trump- para participar en Miami de una cumbre que reunirá a mandatarios latinoamericanos con sintonía política e ideológica con la actual administración norteamericana.

El encuentro multilateral está previsto para el sábado próximo y fueron invitados Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Tito Asfura (Honduras) y José Jeri (Perú), entre otros dirigentes de la región.

Desde Miami, Milei viajará a Nueva York para participar del Argentina Week, un foro que se desarrollará en Manhattan entre el 9 y el 12 de marzo con el objetivo de presentar ante inversores internacionales la situación económica y financiera del país y promover oportunidades de inversión privada.

Asimismo, fuentes oficiales deslizaron que es “altamente probable” que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, viaje a Buenos Aires en los próximos días para reunirse con Milei.

Milei embajador EEUU
