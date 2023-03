Carrió rompió con el "Frente de Frentes" en Santa Fe: "Hay personas vinculadas con el narco"

Con declaraciones estruendosas, la líder de la Coalición Cívica anunció que su partido no formará parte de la coalición opositora en las elecciones provinciales.

Elisa Carrió, precandidata a presidenta de la Coalición Cívica (CC), anunció este sábado que su partido no integrará el denominado frente de frentes que en Santa Fe buscará enfrentar al peronismo en las próximas elecciones. En ese sentido, afirmó que hay “complicidades” de dirigentes locales opositores con sectores del narcotráfico y del lavado de dinero.

La decisión fue comunicada por medio de un video, tras un almuerzo con la ex diputada nacional de la CC por Santa Fe Lucila Lehmann. “Es imposible integrar el frente de frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir”, argumentó Carrió en el video.

Embed Lilita de entrecasa definiendo el problema político de Santa Fe, dialogando con @LucilaLehmann https://t.co/PEBWMQUaZu pic.twitter.com/1TQqXt3B70 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 18, 2023

“Hay que limpiar la Provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos”, señaló Carrió, que evitó dar nombres de los señalados. En el Frente de Frentes conviven todas las líneas de la UCR, del PRO, del Socialismo, partidos provinciales, vecinales e incluso algunos peronistas. Desde 1983, sólo gobernaron el PJ y el Partido Socialista. El Socialismo es uno de los socios principales del Frente de Frentes.

“Estamos abiertos a integrar a todas las personas de buena fe y de principios de todos los espacios, sobre todo los independientes de las pymes, del sector agropecuario y a todos los santafecinos que quieran algo diferente para su provincia. Tenemos que iniciar un camino distinto para Santa Fe”, añadió.

Lucila Lehmann, ex Diputada Nacional y Presidente de la Coalición Cívica de la Provincia de Santa Fe planteó que “el narcotráfico atraviesa todos los poderes de la provincia y ser parte de eso es imposible para nosotros”. “Nuestro deber es dar una luz de esperanza para Santa Fe. Tenemos una provincia con un gran potencial exportador y muchas ganas de salir adelante, y tenemos que apuntar a eso, pero en contra de las mafias”, agregó.

“Santa Fe está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Hay que limpiar Santa Fe”, afirmó Carrió. “Si no se limpia, la provincia no tiene destino. Yo no puedo recorrer ni avalar un Frente de Frentes en el que yo sé que hay muchas personas vinculadas con el narco”, afirmó.