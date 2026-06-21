El boom del "puerta a puerta": las compras al exterior vía courier crecieron 84,4% en mayo y superan los US$500 millones en el año

El sistema de envíos puerta a puerta marcó su nivel más alto para un mes de mayo. En lo que va de 2026, las importaciones de particulares más que duplican las del mismo período del año anterior.

Boom del courier: Las compras al exterior vía sistema puerta a puerta crecieron 84,4% en mayo, alcanzando los US$115 millones y marcando un récord para ese mes.

Las compras de argentinos en el exterior mediante el sistema courier continúan en fuerte expansión. En mayo, registraron un incremento interanual del 84,4% y alcanzaron los US$115 millones, consolidándose como el mayor volumen para ese mes, según un informe de la consultora Analytica elaborado en base a datos del INDEC.

El desempeño de mayo se ubicó apenas por debajo del récord mensual reciente, ya que quedó a solo US$3 millones del nivel de abril, que había marcado US$118 millones. En términos históricos, el informe destaca que se trata del valor más alto para un mes de mayo medido en dólares constantes.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el gasto total en importaciones por courier llegó a US$518 millones, lo que representa un salto del 113,2% en comparación con el mismo período del año pasado. De este modo, el segmento ya supera la mitad del total registrado durante todo 2025, cuando las compras habían sumado US$894 millones.

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Un canal en expansión dentro del comercio exterior

Si bien su participación dentro del total de importaciones aún es baja, el crecimiento del canal puerta a puerta lo posiciona como uno de los rubros de mayor dinamismo dentro del comercio exterior. De hecho, el informe señala que en la clasificación a ocho dígitos del Mercosur, el courier ya se ubica entre las tres categorías con mayor nivel de importaciones, con cifras similares a las de vehículos de baja cilindrada.

En paralelo, el sistema continúa regulado por los parámetros vigentes establecidos a comienzos de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que fijan un límite de hasta 50 kilos por paquete, un valor máximo de US$3.000 por envío y sin tope de cantidad de operaciones.

Además, los pequeños envíos permiten hasta tres unidades por paquete y un máximo de cinco operaciones anuales por persona. En los casos de compras inferiores a US$400, no se abonan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque sí corresponde el pago del IVA. El registro del envío solo es obligatorio cuando se realiza a través de Correo Argentino.