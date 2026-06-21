Uno Santa Fe | El País | compras

El boom del "puerta a puerta": las compras al exterior vía courier crecieron 84,4% en mayo y superan los US$500 millones en el año

El sistema de envíos puerta a puerta marcó su nivel más alto para un mes de mayo. En lo que va de 2026, las importaciones de particulares más que duplican las del mismo período del año anterior.

21 de junio 2026 · 19:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Boom del courier: Las compras al exterior vía sistema puerta a puerta crecieron 84

Boom del courier: Las compras al exterior vía sistema puerta a puerta crecieron 84,4% en mayo, alcanzando los US$115 millones y marcando un récord para ese mes.

Las compras de argentinos en el exterior mediante el sistema courier continúan en fuerte expansión. En mayo, registraron un incremento interanual del 84,4% y alcanzaron los US$115 millones, consolidándose como el mayor volumen para ese mes, según un informe de la consultora Analytica elaborado en base a datos del INDEC.

Fuerte crecimiento y récord para mayo

El desempeño de mayo se ubicó apenas por debajo del récord mensual reciente, ya que quedó a solo US$3 millones del nivel de abril, que había marcado US$118 millones. En términos históricos, el informe destaca que se trata del valor más alto para un mes de mayo medido en dólares constantes.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el gasto total en importaciones por courier llegó a US$518 millones, lo que representa un salto del 113,2% en comparación con el mismo período del año pasado. De este modo, el segmento ya supera la mitad del total registrado durante todo 2025, cuando las compras habían sumado US$894 millones.

LEER MÁS: Comprar sin comprar: cómo funcionan los sitios que ofrecen "dopamina virtual" sin gastar un solo peso

Un canal en expansión dentro del comercio exterior

Si bien su participación dentro del total de importaciones aún es baja, el crecimiento del canal puerta a puerta lo posiciona como uno de los rubros de mayor dinamismo dentro del comercio exterior. De hecho, el informe señala que en la clasificación a ocho dígitos del Mercosur, el courier ya se ubica entre las tres categorías con mayor nivel de importaciones, con cifras similares a las de vehículos de baja cilindrada.

En paralelo, el sistema continúa regulado por los parámetros vigentes establecidos a comienzos de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que fijan un límite de hasta 50 kilos por paquete, un valor máximo de US$3.000 por envío y sin tope de cantidad de operaciones.

Además, los pequeños envíos permiten hasta tres unidades por paquete y un máximo de cinco operaciones anuales por persona. En los casos de compras inferiores a US$400, no se abonan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque sí corresponde el pago del IVA. El registro del envío solo es obligatorio cuando se realiza a través de Correo Argentino.

compras argentinos exterior mayo
Noticias relacionadas
La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Perfil: Economista con trayectoria académica y cercanía política con Javier Milei.

Cambios en el gabinete de Milei: Adrián Ravier reemplazará a Adorni como vocero presidencial

la salud de jorge messi: la familia emitio un comunicado para aclarar su situacion

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Victoria Villaruel dijo que el sábado estará en el Monumento a pesar de que Milei la excluyó de los invitados del Ejecutivo nacional

Victoria Villaruel dijo que estará en Rosario a pesar de que Milei la excluyó de los invitados del Ejecutivo nacional

Lo último

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Último Momento
Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Residencias médicas en Santa Fe: casi el doble de inscriptos que el año pasado pese al desfinanciamiento nacional

Residencias médicas en Santa Fe: casi el doble de inscriptos que el año pasado pese al desfinanciamiento nacional

La Selección Argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

La Selección Argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

Ovación
Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Colón no despega y la continuidad de Medrán otra vez entra en zona de debate

Colón no despega y la continuidad de Medrán otra vez entra en zona de debate

Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Colón acelera en el mercado: los dos refuerzos que están al caer y los que están en el radar

Colón acelera en el mercado: los dos refuerzos que están al caer y los que están en el radar

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe