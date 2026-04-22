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Romina Diez respaldó la eliminación de las PASO y afirmó que "los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

La diputada nacional de La Libertad Avanza cuestionó el costo del sistema electoral y sostuvo que las primarias representan un gasto innecesario para el Estado. Aseguró que su eliminación permitiría un ahorro millonario.

22 de abril 2026 · 18:21hs
Romina Diez respaldó la eliminación de las PASO y afirmó que los partidos deben hacerse cargo de sus internas

Romina Diez respaldó la eliminación de las PASO y afirmó que "los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, se pronunció a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó su funcionamiento dentro del sistema electoral argentino. A través de su cuenta en la red social X, sostuvo que estos comicios “se financian con el bolsillo de todos los argentinos” y planteó que los partidos políticos deben resolver sus internas sin trasladar ese costo a la sociedad.

En ese sentido, Diez consideró que las PASO se convirtieron en un mecanismo costoso para dirimir disputas partidarias, y propuso que cada fuerza política organice sus candidaturas de manera autónoma. “Que cada espacio ordene sus candidaturas como mejor le sirva, sin hacer pagar a la gente ese costo”, expresó.

El eje en el gasto público

Uno de los principales argumentos de la legisladora es el impacto económico del sistema. Según indicó, la eliminación de las PASO permitiría un ahorro superior a los 200 millones de dólares, recursos que —planteó— podrían destinarse a otras áreas prioritarias.

Es sentido común: menos gasto para la política, más respeto por la gente”, remarcó, en línea con la postura del oficialismo nacional.

Reforma política en agenda

Las declaraciones de Diez se inscriben en el debate impulsado por el Gobierno nacional, que envió al Congreso un proyecto de reforma política que incluye, entre otros puntos, la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la discusión sobre la implementación de Ficha Limpia.

En ese marco, la diputada también planteó que el debate excede lo económico. “La discusión no es sólo económica, sino también política: sostener las PASO distorsiona la competencia electoral”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el sistema actual traslada a toda la sociedad un costo que debería ser asumido por las estructuras partidarias.

“Achicar el gasto político”

Finalmente, Diez reafirmó su postura sobre la necesidad de reformular el esquema electoral y reducir el gasto público vinculado a la política. “Debemos achicar el gasto político y redefinir las reglas del juego electoral. Los partidos políticos deben hacerse cargo de sus internas”, concluyó.

Romina diez
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