Fuerte reclamo en el Senado santafesino por el abandono de la ruta nacional 34: "La más peligrosa de la provincia"

Se desarrolló este miércoles una audiencia pública en el Senado de Santa Fe para reclamar a Nación que realice obras de mantenimiento. Expusieron legisladores, intendentes, presidentes comunales, entidades intermedias y vecinos de distintas localidades.

Ruta nacional 34 y su estado de abandono. La audiencia pública reunió varios legisladores e intendentes de la región.

Se desarrolló este miércoles en la Cámara de Senadores de Santa Fe una audiencia pública sobre la “situación de profundo deterioro y estado de abandono” de la ruta nacional 34 . Durante el encuentro expusieron legisladores, intendentes, presidentes comunales, entidades intermedias y vecinos de distintas localidades que reclamaron “soluciones concretas ante la desidia del Gobierno Nacional”.

El reclamo por el estado de la ruta 34 volvió a sentirse con fuerza luego de varios siniestros viales fatales como el registrado el domingo 12 de abril cuando murieron cuatro integrantes de una familia de Carlos Pellegrini.

La audiencia de este miércoles en el Senado fue encabezada por el presidente provisional de la Cámara y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al senador por el departamento San Martín, Esteban Motta. Ambos estuvieron acompañados por la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; y los senadores Armando Traferri (San Lorenzo), Ciro Seisas (Rosario), Alcides Calvo (Castellanos) y Leonardo Diana (San Jerónimo), Germán Giacomino (Constitución) y Hugo Rasetto (Iriondo). Además, estuvieron presentes los diputados José Corral, Marcelo González, Gisel Mahmud, Juan Domingo Argañaraz, Sofia Masutti y Astrid Hummel.

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Preocupación generalizada

Durante la apertura, Michlig señaló la preocupación generalizada que existe entre quienes transitan habitualmente la ruta y sostuvo que “en vez de llamarla la ruta de la producción, de la industria y del trabajo, hoy debemos llamarla la ruta de la muerte”.

También recordó obras de seguridad vial afrontadas por la provincia ante la falta de respuestas nacionales y planteó la necesidad de que “salga de Santa Fe una voz potente reclamando las soluciones que este corredor internacional necesita”.

“Por ejemplo, en mi caso hace más de 20 años que estoy pidiendo que se haga la rotonda en la intersección RN34 y RP39 -jurisdicción nacional- y nunca recibimos una respuesta positiva. Hoy la obra está en marcha porque el gobernador Maximiliano Pullaro nos escuchó, vio la necesidad de toda la región y tomó la decisión política de hacerla a costa de la provincia, para salvar vidas, cosa que no está en el radar del gobierno nacional que solo le interesa recaudar impuestos que nunca vuelven en obras”, indicó.

Crisis nacional de infraestructura vial

Por su parte, Motta remarcó que el problema excede a la ruta 34 y forma parte de una crisis nacional de infraestructura vial. En ese sentido, reclamó que el Estado nacional vuelva a priorizar la inversión en caminos estratégicos para la producción y el desarrollo del país.

“Debe ser un grito que surja del interior productivo, la necesidad de que se priorice la infraestructura vial en un país como el nuestro, donde millones de toneladas de nuestra producción salen por rutas. Es incomprensible que, ante esa realidad, desde hace años la Nación no invierta en caminos”, enfatizó el representante territorial del departamento San Martín.

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A su turno, Clara García valoró la convocatoria´, sostuvo que se trata de una iniciativa “por la vida, por el desarrollo productivo y por la justicia hacia el interior” y remarcó el apoyo de toda la Cámara de Diputados a la jornada. Mientras que Ciro Seisas coincidió en que “los recursos generados por los impuestos nacionales deberían regresar en obras de infraestructura”; Leonardo Diana advirtió que “la situación es desesperante para quienes transitan diariamente el corredor”, y Alcides Calvo destacó que “donde existe autopista se evidencia una reducción marcada de la siniestralidad”, aunque también alertó “por el deterioro en sectores ya construidos”.

Datos alarmantes y reclamos territoriales

Luego fue turno de los oradores. La primera exposición estuvo a cargo del director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, quien definió a la ruta 34 como “la más peligrosa de la provincia” y explicó que presenta “más de un fallecido por kilómetro, producto de una traza antigua, angosta, con banquinas deterioradas y escasa iluminación”.

Luego, el director del Observatorio Vial de la APSV, Sebastián Kelman, aportó datos técnicos y estadísticos. Entre ellos, indicó que durante el último año el 62% de los siniestros fatales registrados en esa ruta ocurrieron en horario nocturno, en una traza que no cuenta con iluminación adecuada.

En las distintas intervenciones de intendentes y presidentes comunales se repitió una misma preocupación: muchas localidades debieron afrontar con recursos propios tareas de mantenimiento, señalización o mejoras parciales para responder a los reclamos de vecinos y transportistas, pese a tratarse de una ruta nacional.

Acciones concretas

Coincidieron en que esas acciones solo representan soluciones transitorias y reclamaron obras estructurales. Asimismo, varios oradores plantearon la necesidad de pasar de la visibilización del problema a acciones concretas. En ese marco, una de las propuestas surgidas como conclusión de la jornada fue avanzar en un recurso de amparo colectivo ante la Justicia para exigir al Estado nacional respuestas inmediatas.

El cierre de la actividad Gisela Scaglia sostuvo que “este es un reclamo esencial de Santa Fe” y afirmó que la situación alcanza a todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia “ya que en todas ellas hay víctimas por la desidia y la decisión política del gobierno nacional de no hacer nada”.

Además, señaló que “el equilibrio fiscal es mentiroso si deja un pasivo en infraestructura”, reclamó alternativas como la transferencia o concesión de corredores viales y valoró que la audiencia haya servido para canalizar reclamos con propuestas.