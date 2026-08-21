Santa Fe avanza hacia un sistema electoral más claro, participativo y transparente

Unidos para Cambiar Santa Fe celebró el primer paso en el que la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos de la Provincia, una reforma integral que cumple con el mandato constitucional, ordena la normativa vigente, simplifica el sistema de votación y amplía las posibilidades de elección de la ciudadanía.

El nuevo Código Electoral y de Partidos de la Provincia, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, reúne en un solo cuerpo legal normas que actualmente se encuentran dispersas. De esta manera, Santa Fe contará con reglas electorales más claras, coherentes y accesibles, adecuadas a la nueva Constitución provincial y conocidas con anticipación por toda la ciudadanía, se celebró desde Unidos para Cambiar Santa Fe.

Entre sus principales modificaciones se encuentran: Más participación en las elecciones primarias. Una misma candidatura a gobernador podrá presentarse en hasta tres fórmulas con diferentes precandidatos a vicegobernador. Cada fórmula competirá de manera autónoma y sus votos no se acumularán. Esto permitirá que la ciudadanía pueda decidir sobre el cargo a la vicegobernación participando de la composición la fórmula que competirá en las generales.

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Pisos electorales claros

Las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente para superar las PASO. En las elecciones generales, se establece un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas. La reforma busca equilibrar la amplitud de la participación con una representación que exprese un respaldo ciudadano efectivo.

Una votación más sencilla en las elecciones generales

En las PASO se mantendrán cinco boletas únicas, una por cada categoría. En las elecciones generales habrá tres: una boleta provincial, que reunirá las categorías de gobernador y vicegobernador y diputados provinciales; una boleta departamental para senador; y una boleta municipal para intendente y concejales.

En las boletas provincial y local, cada persona podrá optar por votar la lista completa o elegir separadamente las categorías. De esta manera, se simplifica el acto electoral sin limitar la libertad de elección.

Más alternativas electorales

Se habilita la presentación de listas de candidatos a diputados provinciales sin candidatura a gobernador, y de listas de concejales sin candidatura a intendente. Esto amplía la oferta electoral y permite que distintas expresiones políticas puedan competir por cargos legislativos sin estar obligadas a presentar candidaturas ejecutivas.

Una nueva autoridad electoral

El Código establece un Juzgado Electoral Provincial especializado y permanente, que será la autoridad de aplicación en materia electoral y de partidos políticos, sin crear nuevos cargos, sino que se tomarán de la Cámara Contenciosa Administrativa. Sus decisiones podrán ser revisadas por un tribunal integrado por tres jueces. Esta nueva organización permitirá diferenciar con mayor claridad las responsabilidades judiciales, administrativas y operativas, y fortalecerá la independencia, la imparcialidad y el control de los procesos electorales.

El Código también fortalece las garantías de transparencia, accesibilidad e integridad de los comicios.

Establece reglas comunes para la organización electoral, el financiamiento de las campañas, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, los debates electorales y la participación de las personas con discapacidad.

La iniciativa es el resultado de un trabajo coordinado entre los bloques de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado provincial. Tras la media sanción, el proyecto será tratado por la Cámara alta la próxima sesión, con el objetivo de completar su sanción.

La democracia se fortalece cuando sus reglas son claras, cuando existen más posibilidades de participar y cuando cada ciudadano puede ejercer su voto de manera sencilla, informada y libre. Ese es el sentido de esta reforma: construir un sistema electoral al servicio de la ciudadanía santafesina.