Reforma electoral en Santa Fe: Diputados dio media sanción al proyecto que modifica las PASO y la Boleta Única

Los legisladores aprobaron este jueves con amplia mayoría las modificaciones que ahora deberá analizar el Senado. Si se convierte en ley, será necesario el 4% del padrón como piso para acceder a bancas, habrá interna de vices y tres boletas en las generales, entre otros puntos

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la reforma electoral que busca unificar y ordenar la legislación electoral vigente, reemplazando y abrogando alrededor de una docena de leyes.

El tema salió con 43 votos a favor, 4 en contra y dos ausencias y deberá ahora ser analizado por la Cámara de Senadores provincial, donde tiene preferencia para el jueves próximo.

De acuerdo a la iniciativa que avanzó en la Cámara baja, las Primarias Abiertas seguirán siendo obligatorias, pero baja de 1,5% a 1% del padrón el piso necesario para acceder a las elecciones generales.

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Boleta Única

En cuanto a la Boleta Única, en las Paso se mantendrán cinco boletas por categoría, mientras que en las elecciones generales pasarán a ser tres: una para gobernador y diputados, otra para senador departamental y otra para intendente y concejales. En las boletas que agrupen dos categorías se podrá marcar “lista completa”.

Respecto de las candidaturas a gobernador, uno de los cambios más importantes es que en las Paso un mismo candidato a gobernador podrá competir acompañado por hasta tres candidatos a vicegobernador distintos, sin que los votos obtenidos por cada fórmula se sumen entre sí. Este punto genera rechazo en sectores del PJ.

Sobre el acceso a las bancas se definió que el piso para participar del reparto de bancas en Diputados provinciales sube del 3% al 4% del padrón en la elección general.

Además, se elimina la obligación de que una lista de diputados tenga necesariamente un candidato a gobernador.

También permite mayor autonomía en la conformación de listas: no será obligatorio presentar candidato a gobernador para competir por Diputados, ni candidato a intendente para presentar una lista de concejales.

La nueva autoridad electoral prevista por el proyecto comenzaría a funcionar en 2029 aunque el resto de las modificaciones ya comenzarían a aplicarse en 2027.