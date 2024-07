Deportaron a un diputado santafesino de Venezuela, a dos días de las elecciones presidenciales

Se trata de Alejandro Bongiovanni. "Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico", expresó.

Alrededor de 20 minutos después, Bongiovanni dijo que lo mantuvieron incomunicado durante un tiempo y afirmó que lo obligaron a subirse a un avión que lo sacaría del país.

"Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela", escribió el legislador rosarino desde el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

Viaje a Venezuela

Bongiovanni había viajado a Venezuela invitado por dirigentes opositores a Nicolás Maduro, de cara a las elecciones de este domingo, en las que el principal oponente del líder chavista es el candidato Edmundo González.

La líder opositora Corina Machado, que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años, invitó a delegaciones de distintos países para que estuvieran en el país durante el desarrollo del proceso electoral, y había más arribos previstos para las próximas horas.

También este viernes se supo que la referente del Partido Popular español, Cayetana Álvarez de Toledo, tampoco logró ingresar al país.

Por otro lado, el periodista argentino Jorge Pizzarro fue retenido en el aeropuerto de Caracas este jueves, en donde según denunció lo "interrogaron severamente unas diez veces" y le advirtieron que lo iban a "deportar" debido a que no cumplía con "los requisitos de ingreso" al país.

Entre los invitados argentinos por Corina Machado se encuentra el legislador porteño Ramiro Marra; la exjefa de la Unidad de Información Financiera María Eugenia Talerico; y el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni.