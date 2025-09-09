Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

El extitular de la Andis pidió una prórroga para sumarse al pedido de nulidad de los titulares de la droguería Suizo Argentina.

En busca de más tiempo, la defensa de Diego Spagnuolo no acompañó el pedido de nulidad de la causa que realizaron los dueños de la droguería Suizo Argentina. El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) podría continuar en la causa como “imputado colaborador”, en otras palabras, arrepentido.

La familia Kovalivker, titulares de la droguería envuelta en el escándalo de las presuntas coimas, presentó un pedido para anular la causa. En tanto, los abogados defensores de Spagnuolo pidieron más tiempo para responder la solicitud de nulidad ya que aún no accedieron al expediente y no tienen la imputación concreta para su cliente .

Los allegados al abogado y exfuncionario aseguraron que una vez que el secreto de sumario, y se proceda a la imputación, Spagnuolo evaluará la posibilidad de convertirse en arrepentido, según publicó Ámbito. Sin la información recabada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, los representantes del examigo de Javier Milei en la justicia no mostrarán sus cartas.

Esta postura mejoraría la situación procesal de Spagnuolo en la causa que se investiga supuestas coimas y que involucra a la droguería Suizo Argentina, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

La defensa de Diego Spagnuolo y el pedido de nulidad

“Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder sobre la nulidad. Entendemos que el juzgado debería haber esperado a levantar el secreto de sumario para darle tramite al incidente de nulidad”, expresaron los abogados de Spagnuolo y publicó Ámbito. En síntesis, la opción de ser arrepentido está sobre la mesa.

Por su parte, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, plantearon la nulidad de la causa ya que consideran que los audios tienen un origen ilegal y, por lo tanto, todo lo desarrollado por la justicia sería nulo.

Además, la defensa de los empresarios marcó que ya fueron investigados por una causa de similar índole, pero que terminó archivada por ausencia de delito.

Sobre este pedido, la Justicia pidió la opinión de la defensa de Spagnuolo, de la Fiscalía y de la ONG Poder Ciudadano, que es querellante en la causa.

En este sentido, Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze que representan a Spagnuolo requirieron una prórroga.