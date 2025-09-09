Uno Santa Fe | Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

El extitular de la Andis pidió una prórroga para sumarse al pedido de nulidad de los titulares de la droguería Suizo Argentina.

9 de septiembre 2025 · 17:11hs
Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad

En busca de más tiempo, la defensa de Diego Spagnuolo no acompañó el pedido de nulidad de la causa que realizaron los dueños de la droguería Suizo Argentina. El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) podría continuar en la causa como “imputado colaborador”, en otras palabras, arrepentido.

La familia Kovalivker, titulares de la droguería envuelta en el escándalo de las presuntas coimas, presentó un pedido para anular la causa. En tanto, los abogados defensores de Spagnuolo pidieron más tiempo para responder la solicitud de nulidad ya que aún no accedieron al expediente y no tienen la imputación concreta para su cliente.

Los allegados al abogado y exfuncionario aseguraron que una vez que el secreto de sumario, y se proceda a la imputación, Spagnuolo evaluará la posibilidad de convertirse en arrepentido, según publicó Ámbito. Sin la información recabada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, los representantes del examigo de Javier Milei en la justicia no mostrarán sus cartas.

Esta postura mejoraría la situación procesal de Spagnuolo en la causa que se investiga supuestas coimas y que involucra a la droguería Suizo Argentina, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

La defensa de Diego Spagnuolo y el pedido de nulidad

“Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder sobre la nulidad. Entendemos que el juzgado debería haber esperado a levantar el secreto de sumario para darle tramite al incidente de nulidad”, expresaron los abogados de Spagnuolo y publicó Ámbito. En síntesis, la opción de ser arrepentido está sobre la mesa.

Por su parte, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, plantearon la nulidad de la causa ya que consideran que los audios tienen un origen ilegal y, por lo tanto, todo lo desarrollado por la justicia sería nulo.

Además, la defensa de los empresarios marcó que ya fueron investigados por una causa de similar índole, pero que terminó archivada por ausencia de delito.

Sobre este pedido, la Justicia pidió la opinión de la defensa de Spagnuolo, de la Fiscalía y de la ONG Poder Ciudadano, que es querellante en la causa.

En este sentido, Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze que representan a Spagnuolo requirieron una prórroga.

Diego Spagnuolo Discapacidad Andis Justicia coimas
Noticias relacionadas
Eduardo Kovalivker, titular de Suizo Argentina, entregó su celular en la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Coimas en Discapacidad: el dueño de la droguería Suizo Argentina entregó su celular

Diego Spagnuolo, exabogado de Javier Milei y exfuncionario nacional, junto a Karina Milei, el presidente de la Nación y Martín Menem. 

Cadena de la felicidad para quebrar

Lo último

Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: Esto destruye familias completas y lastima a niños

Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: "Esto destruye familias completas y lastima a niños"

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Último Momento
Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: Esto destruye familias completas y lastima a niños

Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: "Esto destruye familias completas y lastima a niños"

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

En VIVO: la Convención reformadora define el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe

En VIVO: la Convención reformadora define el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional