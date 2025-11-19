Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Tapia

Claudio Tapia defendió al arbitraje argentino: "Tan malo no es"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia se refirió a las críticas que recibieron los jueces este último fin de semana: "No siempre es culpa del árbitro"

19 de noviembre 2025 · 19:39hs
Claudio Tapia defendió al arbitraje argentino: Tan malo no es

@afa

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, defendió a los árbitros y aseguró que “tan malo no es”. Tras las escandalosas clasificaciones de Deportivo Madryn a la final de la Primera Nacional y de Barracas Central a los playoffs del Torneo Clausura-, los jueces quedaron en el foco de las críticas nuevamente.

Todo dejando un velo de sospechas preocupante de cara a lo que serán las definiciones de la temporada en este fin de noviembre y principio de diciembre. En este marco, el que salió a defender a los jueces fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que aseguró: “Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó. A veces hay que ponerse en el lugar de cada uno. Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”.

• LEER MÁS: ¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

“Siempre está la sugestión. Siempre existió, desde Grondona con Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió” agregó.

Tapia bancó a los árbitros en AFA

Por último, Tapia afirmó: “Sabemos que también hay errores que son humanos, que cuentan de fracciones de segundo, y que el hincha los ve como algo que perjudica al otro, y siempre se toman de la misma manera. No siempre es culpa del árbitro, porque cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera. Seguramente haya errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos”.

Claudio Tapia árbitros AFA
Noticias relacionadas
luciana delabarba hizo historia y es la maxima anotadora de la liga femenina de basquet

Luciana Delabarba hizo historia y es la máxima anotadora de la Liga Femenina de básquet

san martin de burzaco anuncio una purga total del plantel: falta de actitud

San Martín de Burzaco anunció una purga total del plantel: "Falta de actitud"

¿que dice el informe del arbitro por la gresca en deportivo madryn-moron?

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

seis paises, dos boletos: las selecciones rumbo al repechaje del mundial 2026

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Lo último

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Italia aplastó a Austria y se metió en semifinales de la Copa Davis

Italia aplastó a Austria y se metió en semifinales de la Copa Davis

Último Momento
Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Italia aplastó a Austria y se metió en semifinales de la Copa Davis

Italia aplastó a Austria y se metió en semifinales de la Copa Davis

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Claudio Tapia defendió al arbitraje argentino: Tan malo no es

Claudio Tapia defendió al arbitraje argentino: "Tan malo no es"

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026