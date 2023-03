El dictamen recibió la firma de 40 legisladores, según anunció al término de la reunión, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, que preside la comisión de Presupuesto.

Diputados justicia crimen organizado Rosario.jpg

Al iniciar el debate, Heller sostuvo: "Seguimos avanzando porque esta es una parte, porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos" y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.

Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.

La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.

Heller consideró que "excede el tema del funcionamiento de la Justicia" y afirmó: "Al narcotráfico lo vamos a resolver cuando se resuelva qué se hace con la plata".

"El gran tema del mundo es cómo se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco y circule y permita hacer negocios", completó.

En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de "trabar todo" y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario.

El socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y tildó de "mentiroso" y "provocador" al diputado oficialista, a la vez que reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.

"Esta situación es responsabilidad de quienes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso", aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.

Previamente, el diputado radical por Santa Fe, Juan Martín, sostuvo: "No se va a resolver el problema" con esta iniciativa, en tanto que su par de bloque, Mario Barletta, cuestionó al oficialismo y afirmó: "No vayan a creer que es un tema de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires es 10 veces peor", a la vez que se preguntó: "¿Hasta dónde está preocupado el Gobierno nacional si no incorporó en extraordinarias este tema?".

El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto "el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente".

"El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen", señala.

Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en "$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional".

En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.

Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que "quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento".