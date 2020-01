El Frente Progresista salió a "poner blanco sobre negro" los números de Frana

El administrador general de Vialidad provincial durante la gestión de Miguel Lifschitz, Pablo Seghezzo, salió al cruce de las declaraciones de la actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana que en una conferencia de prensa detalló las deudas que dejó el Frente Progresista Cívico y Social en esa cartera.

Frana dijo que en su ministerio la deuda total ascendía a 8.000 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones correspondían a la Empresa Provincial de la Energía 846,7 millones a Infraestructura, 976,6 millones a Obras públicas, 236,9 millones a Vivienda y 1.033 millones a Vialidad Provincial.

Seghezzo utilizó las redes sociales para aclarar las cifras que vertió la funcionaria de Omar Perotti y luego dialogó con UNO Santa Fe al respecto, aunque sólo hizo referencia a las que tenían que ver con su dependencia. Sobre esa última cifra, el exadministrador de Vialidad dijo que es el equivalente a menos de un mes y medio de certificaciones de obras viales y minimizó la cifra al compararla con los más de 35.000 millones de pesos que dijo que se invirtieron en los 48 meses de gestión de Lifschitz.

"Los 1.000 millones de pesos que dice la ministra que quedaron de deuda, para ponerlo en contexto, corresponden a un mes y medio de certificación. Las certificaciones vencen a los 60 días y por eso les tocó pagar a ellos los últimos meses de obras", argumentó.

"La certificación de julio –continuó– fue de aproximadamente 770 millones de pesos. Nosotros pagamos todo julio y parte de agosto. El resto vencía ya en noviembre y diciembre. Eso es lo que dejamos (para que pague la actual gestión). Igualmente ese ritmo de obra que traíamos lo fuimos bajando porque al incrementarse tanto los valores tuvimos que ir más lento".

"El cálculo que hacemos es una inversión de 37.000 millones de pesos en 48 meses de gestión. Y me quedo corto porque la actualización de los montos está hecha a agosto y en los últimos meses aumentó bastante el asfalto con el último salto del dólar", sostuvo.

"Es verdad que dejamos una deuda de 1.000 millones de pesos", admitió Seghezzo y agregó: "Pero eso es el último mes y medio de certificaciones de las obras que se estuvieron haciendo. Eso es en un contexto de un país que se cayó a pedazos y porque Nación no nos pagó lo que nos tenía que pagar. Si nos pagaba lo de Ansés (los 5.000 millones de pesos para la Caja de Jubilaciones) no hubiese quedado un solo peso de deuda".

"El planteo de que dejamos una provincia endeudada no es así. Al contrario, si por cada peso que debemos nos deben tres a nosotros. Ojalá nosotros tuviéramos la oportunidad de ser un gobierno que tenga para cobrar más de 100.000 millones de pesos", sostuvo.

—Pero ustedes tuvieron cuatro años para cobrarlo y no pudieron.

—Eso también lo puse en el tuit, donde hablé de la falta de federalismo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que generó la deuda, y el de Mauricio Macri que no la pagó por amiguismo.

—Lo que sucede es que nada garantiza que el gobierno de Alberto Fernández vaya a pagar esa deuda a Santa Fe en un contexto nacional de crisis.

—Esa plata para Nación es chirolas.

—¿100.000 millones de pesos es una chirola?

—Pero claro, para un gobierno nacional es poco dinero. Si hace un acuerdo de pago en diez años sobra dinero para seguir con todo el plan de obras. Sería una buena decisión política. Eso nosotros no lo logramos porque no los apoyamos políticamente. El tema de distinguirse, a veces te lo cobran. Si los hubiéramos apoyado políticamente hubiésemos llegado a un acuerdo.

La situación de la EPE

"No se puede tomar bien. Esto es producto de no dialogar, de vivir de la chicana, de puestas en escena y de generar cosas que no son. El tiempo va a poner las cosas en su lugar", dijo Fabián Bastía, exvicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía y actual diputado por el Frente Progresista.

"Nosotros nos fuimos el 10 de diciembre con cheques librados por 2.000 millones de pesos para pagarle a Cammesa dos saldos, uno de junio y otro de agosto", dijo Bastía a UNO Santa Fe y agregó: "Los cheques eran de 500 y de 1500 millones de pesos y le dejamos el 10 de diciembre los 2.000 millones de pesos en efectivo, en caja, para pagar esos dos cheques. Si no pagaron los cheques y los renegociaron ya es otro tema. Pero dejamos los 2.000 millones de pesos y eso va a salir en la auditoría general de la Nación".

El ex funcionario de Lifschitz admitió que en los días en los que se producía el cambio de gobierno debe haber vencido una factura. "Todos los meses vencen facturas de Cammesa. Pero cuando nosotros entregamos el gobierno la EPE no tenía deudas con Cammesa. Lo pueden consultar con el gerente de Administración de Cammesa, Juan Trotta, y van a ver que no tenían deuda exigible al 10 de diciembre. Cammesa tenía a la EPE en el cuadro de honor", dijo para defender a la gestión pasada.

Por otra parte, admitió que "lo único cierto" que dijo Frana este lunes por la mañana fue lo referido a la deuda flotante de la empresa que, según Bastía, al 10 de diciembre pasado ascendía a 500 millones de pesos entre lo que se le debe a la Caja de Jubilaciones y a los proveedores de la empresa.

"Ahora, si cuando ya son gobierno les vence una factura, porque llegan todos los meses las facturas, ya es una cuestión de ellos. Además, del día 11 en adelante son los mayores días de recaudación. En los 21 días de diciembre que ellos tuvieron como gobierno deben haber recaudado más de 3.000 millones de pesos", estimó y dijo que en los últimos tiempos la recaudación no era del 100 por ciento debido a la situación económica general.

Por último insistió: "Esta gente está mintiendo. Nosotros dejamos la empresa sin deudas con Cammesa. Además, los aumentos de Cammesa de mayo y agosto los absorbió la EPE y por eso la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe es, dependiendo la banda, entre un 25 y un 40 por ciento más baja que en Córdoba y entre 20 y 25 por ciento que en Entre Ríos".

"Yo no sé de dónde saca estos números esta señora. Quizás es un ministerio muy grande. Ocho áreas tan potentes como Hábitat, EPE, Aguas, Energías Renovables, Vialidad, Infraestructura, Obras Hídricas. Tal vez sea un Ministerio muy grande", deslizó.

La gente los eligió para que gobiernen una provincia de un país complicado que hace nueve años que no crece. No los eligió para gobernar una provincia de un país que crece a tasas chinas. Que le reclamen a Nación los 4.000 millones de pesos del IVA que Lifschitz le reclamó a Macri; que dejen de bancarle la historia a Alberto Fernández. Parece que trabajaran para el gobierno central", finalizó.