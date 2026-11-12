Unión goleó a San Lorenzo y espera una mano de Racing para no descender

Las chicas de Unión batieron a San Lorenzo por la fecha 13 del Clausura y prenden velas para que Racing gane el clásico y así sostener la ilusión de permanencia

En una parada exigente, Unión consiguió este jueves por la tarde una contundente victoria por 4-1 frente a San Lorenzo , como visitante, por la fecha 13 del Torneo Clausura de Primera División femenina, y alimentó la esperanza de continuar en la máxima categoría.

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Las Rojiblancas tuvieron una tarde soñada ante las Cuervas y encontraron en el resultado un impulso fundamental para afrontar las últimas jornadas. Marilín Coronel, Camila Acevedo y Emilse Albornos, por duplicado, fueron las encargadas de construir una goleada que puede tener un valor enorme en la pelea por evitar el descenso.

Sin embargo, la victoria por sí sola todavía no alcanza. Unión depende de una combinación de resultados para sostener sus posibilidades de permanencia. En ese escenario, todas las miradas estarán puestas este viernes en el clásico entre Racing e Independiente de este viernes. Las Tatengas necesitan que el Rojo pierda todo lo que resta.

Las chicas de Unión cumplieron ante San Lorenzo y ahora esperan una mano de Racing.

Asimismo, Unión está obligado a ganar todo lo que tiene por delante, por lo que no hay demasiado margen de error y cada resultado puede modificar el panorama de la lucha por seguir en Primera.

Lo que viene para Unión

El próximo compromiso será contra Racing el lunes 16 de noviembre, desde las 15, con la ilusión de llegar con chances matemáticas de alcanzar la permanencia.