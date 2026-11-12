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La reserva de Colón cerró la temporada con una caída ante Central Córdoba en Santa Fe

Por la fecha 17 del Clausura Proyección, Colón cayó en el predio 4 de Junio 2-0 ante Central Córdoba y cortó la racha invicta de tres encuentros

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 17:16hs
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La reserva de Colón cerró la temporada con una caída ante Central Córdoba en Santa Fe

Prensa Colón

La reserva de Colón terminó este jueves su participación en el Torneo Clausura Proyección con una caída como local frente a Central Córdoba por 2-0, por la fecha 17 de la zona B. De esta manera, el Rojinegro puso punto final a una campaña irregular y dejó atrás una racha de tres partidos sin derrotas.

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El resultado terminó siendo un reflejo de lo que fue buena parte del recorrido sabalero: un equipo al que le costó encontrar regularidad y que acumuló más frustraciones que alegrías. Con este último traspié, Colón cerró el campeonato con 15 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y diez derrotas.

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Los números exponen una campaña por debajo de las expectativas. La dificultad para sostener resultados y encontrar una identidad competitiva durante buena parte del certamen condicionó el recorrido de un equipo que recién mostró sus mejores señales en el tramo final. De hecho, los últimos cinco capítulos dejaron una imagen más alentadora. La Reserva consiguió levantar su rendimiento, encontró mayor respuesta futbolística y logró encadenar tres presentaciones sin caídas, una racha que finalmente se interrumpió ante Central Córdoba.

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Ese crecimiento sobre el cierre representa uno de los aspectos para rescatar dentro de un balance que, en líneas generales, deja bastante por corregir. El desafío ahora será capitalizar lo aprendido, trabajar sobre las dificultades que aparecieron durante el torneo y encontrar una mayor continuidad de rendimiento.

Formaciones de Colón y Central Córdoba en reserva

Colón:

Central Córdoba:

Colón Reserva Central Córdoba
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