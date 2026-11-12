La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: "No era el momento para agarrarlo"

El entrenador Sergio Rondina recordó su breve ciclo en Colón y reconoció que justó le tocó comandar a un grupo con "la cabeza quemada"

A más de un tiempo de aquella experiencia que terminó siendo breve y sin los resultados esperados, Sergio Rondina repasó su paso por Colón y dejó una reflexión sobre las circunstancias que rodearon su llegada. El DT reconoció que el equipo atravesaba un momento complicado y que él tampoco llegaba bien.

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La propuesta de Colón apareció cuando Rondina regresaba de su experiencia en Santiago del Estero. El llamado del entonces director deportivo, Mario Sciacqua, lo encontró frente a una oportunidad que, por el peso de la institución, resultaba difícil de rechazar.

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“Cuando estaba volviendo de mi paso por Santiago del Estero, me llama el director deportivo, Mario Sciacqua, y dije «uh, Colón es grande»”, recordó. Sin embargo, el contexto deportivo distaba de ser el ideal: el Sabalero ya había quedado afuera de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y tampoco estaba en la pelea por el campeonato.

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A ese panorama se sumaba un plantel que había perdido piezas importantes. “Encima se habían ido Lértora, Aliendro y Beltrán. Pero también estaban Wanchope, el Pulga, Goltz y Bernardi, y entonces dije vamos”, explicó, al reconstruir los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío.

Rondina insistió en el error de dirigir a Colón en el momento menos propicio.

El momento menos indicado para tomar Colón

Con el paso del tiempo, Rondina hizo una lectura más profunda de aquella decisión. Consideró que el grupo atravesaba un desgaste anímico que dificultaba cualquier intento de recuperación y admitió que él tampoco estaba en plenitud para asumir semejante responsabilidad. “La realidad es que los pibes estaban con la cabeza quemada y quizás no era el momento para agarrar Colón. Encima yo no estaba tan bien, pero Colón es gigante”, sostuvo.

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Incluso dejó abierta la posibilidad de que rechazar aquella propuesta le hubiera permitido acceder a otro destino. “Quizás si decía que no se abría la puerta para un equipo más importante, porque veníamos haciendo bien las cosas”, reflexionó.