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Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

El defensor de Unión ocupa el segundo lugar entre los menores de 24 años con mayor participación en Primera. Un registro que refleja su crecimiento

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 15:36hs
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Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión cerró su participación en la temporada 2026 con una victoria ante Vélez que, pese al esfuerzo, no le alcanzó para meterse en los playoffs. Con el calendario terminado, llega el tiempo de los balances y aparecen algunos datos que permiten poner en perspectiva el crecimiento de determinados futbolistas.

Uno de ellos es Juan Pablo Ludueña, que se metió en el podio de los jugadores Sub 24 con más minutos acumulados en la Liga Profesional.

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El crecimiento de Ludueña en Unión

El defensor sumó 3.126 minutos durante la temporada. Un registro que no pasa inadvertido y que refleja el lugar que fue construyendo dentro del equipo hasta convertirse en una pieza prácticamente inamovible.

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La clasificación es encabezada por Santiago Beltrán, arquero de River, con 3.520 minutos. En el tercer escalón aparece otro guardameta, Nicolás Bolcato de Independiente Rivadavia, con 2.923. En el medio de ambos se ubica Ludueña, el único defensor del podio, un detalle que le agrega valor a su presencia entre los futbolistas jóvenes con mayor continuidad.

Su evolución fue uno de los aspectos positivos que dejó la campaña de Unión. Ludueña se adueñó de un lugar en la última línea, respondió con regularidad y fue ganando protagonismo hasta transformarse en una referencia defensiva para el equipo. Pero su aporte no quedó limitado a la tarea de marcar: también consiguió hacerse presente en el área rival y aportar goles.

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En una temporada que terminó con la frustración de quedar afuera de la etapa eliminatoria, el recorrido del defensor aparece como una noticia alentadora. La cantidad de minutos acumulados habla de confianza, continuidad y crecimiento, tres factores fundamentales para un futbolista que todavía tiene margen para seguir evolucionando.

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Unión no consiguió el objetivo colectivo de meterse en los playoffs, pero encontró en Juan Pablo Ludueña una de las certezas de su proyecto futbolístico. Con apenas 24 años o menos, según el corte de edad de la estadística, el defensor ya se codea con los juveniles de mayor participación del campeonato y se perfila como un nombre importante para lo que viene.

Unión Juan Pablo Ludueña Liga Profesional
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