La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 13 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 13 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 7:30 a 8:30: Por RN 168 desde La Guardia hasta ingreso a Túnel Subfluvial (ambas manos)
Mantenimiento
• 8 a 9: Pavón, Padre Genesio, Saavedra y Pasaje Vías
Reemplazo de Aisladores
• 8 a 10: Los Olmos, Los Pinos, Las Acacias y Los Paraísos
Reemplazo de postes
• 8 a 12: avenida Peñaloza, Pasaje Ingenieros, Ayacucho y Zeballos
Reemplazo de Aisladores
• 8:30 a 12:30: Padre Genesio, Vieytes, Chile y San Juan
Reemplazo de postes
• 9 a 13:
- Arzeno, Ignacio Crespo, De La Salle e Iturraspe
Reemplazo de conductores
- Raúl Tacca, 9 de Julio, Jujuy y Urquiza
Mantenimiento
• 10 a 12: Alvear, Rep. de Siria, French y Gorriti
Reemplazo de postes
• 12 a 14: Chile, Lamadrid, 3 de Febrero y Entre Ríos
Retiro de línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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