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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 13 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

13 de noviembre 2026 · 07:07hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 13 de noviembre en SANTA FE

• 7:30 a 8:30: Por RN 168 desde La Guardia hasta ingreso a Túnel Subfluvial (ambas manos)

Mantenimiento

• 8 a 9: Pavón, Padre Genesio, Saavedra y Pasaje Vías

Reemplazo de Aisladores

• 8 a 10: Los Olmos, Los Pinos, Las Acacias y Los Paraísos

Reemplazo de postes

• 8 a 12: avenida Peñaloza, Pasaje Ingenieros, Ayacucho y Zeballos

Reemplazo de Aisladores

• 8:30 a 12:30: Padre Genesio, Vieytes, Chile y San Juan

Reemplazo de postes

• 9 a 13:

- Arzeno, Ignacio Crespo, De La Salle e Iturraspe

Reemplazo de conductores

- Raúl Tacca, 9 de Julio, Jujuy y Urquiza

Mantenimiento

• 10 a 12: Alvear, Rep. de Siria, French y Gorriti

Reemplazo de postes

• 12 a 14: Chile, Lamadrid, 3 de Febrero y Entre Ríos

Retiro de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE viernes
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