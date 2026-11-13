Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 13 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 13 de noviembre en SANTA FE

• 7:30 a 8:30: Por RN 168 desde La Guardia hasta ingreso a Túnel Subfluvial (ambas manos)

Mantenimiento

• 8 a 9: Pavón, Padre Genesio, Saavedra y Pasaje Vías

Reemplazo de Aisladores

• 8 a 10: Los Olmos, Los Pinos, Las Acacias y Los Paraísos

Reemplazo de postes

• 8 a 12: avenida Peñaloza, Pasaje Ingenieros, Ayacucho y Zeballos

Reemplazo de Aisladores

• 8:30 a 12:30: Padre Genesio, Vieytes, Chile y San Juan

Reemplazo de postes

• 9 a 13:

- Arzeno, Ignacio Crespo, De La Salle e Iturraspe

Reemplazo de conductores

- Raúl Tacca, 9 de Julio, Jujuy y Urquiza

Mantenimiento

• 10 a 12: Alvear, Rep. de Siria, French y Gorriti

Reemplazo de postes

• 12 a 14: Chile, Lamadrid, 3 de Febrero y Entre Ríos

Retiro de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso