Con el Paraná en 5,50 metros y 166 personas en el centro de asistencia, se intensifican los operativos en la costa de Santa Fe

El río superó en 20 centímetros el nivel de alerta en el puerto local. La Municipalidad continúa con los traslados de vecinos de la Vuelta del Paraguayo, refuerza la asistencia en Alto Verde y despliega trabajos preventivos en distintos sectores costeros.

La crecida del río Paraná continúa generando preocupación en la ciudad de Santa Fe, donde el nivel del agua alcanzó los 5,50 metros en el puerto local , superando en 20 centímetros el nivel de alerta establecido en 5,30 metros. Frente a este escenario, la Municipalidad mantiene un operativo permanente de monitoreo, asistencia y prevención en los distintos sectores costeros.

Uno de los puntos donde se concentra la mayor atención es la Vuelta del Paraguayo , donde el avance del agua sobre el camino de ingreso obligó a realizar nuevos traslados de vecinos durante la madrugada de este jueves. Actualmente, 55 familias, con un total de 166 personas, permanecen alojadas en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde .

De acuerdo con el relevamiento municipal, entre las personas alojadas hay 98 adultos y 67 menores, que reciben acompañamiento y asistencia de los equipos municipales. En el lugar también se desarrollan trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento y garantizar la atención de quienes debieron abandonar sus viviendas por la crecida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

El Paraná superó el nivel de alerta en Santa Fe

Según los últimos registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná llegó a los 5,50 metros en el puerto de Santa Fe, una marca que se ubica por encima del nivel de alerta, fijado en 5,30 metros.

Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,47 metros en Recreo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe.

Ante la evolución de ambos cursos de agua, el municipio sostiene la vigilancia sobre las zonas más expuestas y profundiza las tareas para garantizar la asistencia a los vecinos afectados, facilitar la circulación y preservar el funcionamiento de las defensas y los sistemas de drenaje.

gentileza

gentileza

Trasladan vecinos de la Vuelta del Paraguayo y refuerzan la asistencia

El avance del agua sobre el camino de acceso a la Vuelta del Paraguayo obligó a implementar un operativo especial para facilitar la circulación y garantizar el traslado seguro de las personas que necesitan asistencia.

Funcionarios municipales, trabajadores de distintas áreas y voluntarios realizan tareas de preparación y colocación de bolsas de arena para mantener transitable el camino de ingreso. Los traslados se concretan con camiones, maquinaria, camionetas 4x4 y embarcaciones.

El dispositivo cuenta además con presencia policial, agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) e inspectores municipales.

En el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde trabajan más de 150 personas, entre personal municipal, funcionarios de distintas áreas, voluntarios particulares y representantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). También permanece en el predio personal de la Subsecretaría de Salud municipal para brindar atención a quienes lo requieran.

Refuerzan las defensas y el sistema de bombeo en Santa Fe

En paralelo a la asistencia a los vecinos, la Municipalidad intensifica los trabajos sobre el sistema de defensas contra la crecida y los dispositivos de drenaje y bombeo.

Actualmente, se encuentran operativos 31 puntos de bombeo, con 65 electrobombas y siete motobombas. Se trata de equipos que funcionan de manera permanente y otros que fueron incorporados progresivamente ante el aumento del nivel de los ríos.

Entre este jueves y el viernes están previstas tareas de cierre de compuertas e instalación de equipos de bombeo en Alto Verde, Colastiné Norte, barrio El Pozo y Varadero Sarsotti.

En Alto Verde se realizan trabajos de limpieza de un canal y profundización de un reservorio mediante maquinaria retroexcavadora. También continúan las tareas de colocación de bolsas de arena en Bajada Di Stefano y Bañado.

En Colastiné Sur, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabaja en la instalación de postes, cableado y un transformador. Además, se concretaron tareas de limpieza y desmalezado del terreno destinado a la futura construcción de módulos habitacionales.

En ese sector continúan los trabajos preventivos de bolseo y, según el último relevamiento, no se detectaron filtraciones. El camino de Caza y Pesca permanece cortado.

Por otra parte, en barrio El Pozo se realizaron tareas de preparación de terrenos como parte de las acciones preventivas. También continúan la limpieza de canales y reservorios y el monitoreo de las defensas para preservar el sistema de protección hídrica de la ciudad.

Las recomendaciones ante la crecida de los ríos

Desde el municipio recordaron la importancia de extremar las precauciones al circular por las zonas costeras, debido a la presencia de camalotes y alimañas.

Además, reiteraron que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, así como extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras. Tampoco está permitido arrojar residuos en canales o defensas ni realizar quemas de pasturas o ramas.

A los navegantes se les recomienda respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y prestar especial atención al circular por la zona de islas.

Finalmente, los vecinos pueden comunicar situaciones irregulares o infracciones relacionadas con las defensas, desagües y bocas de tormenta a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, disponible las 24 horas, todos los días del año.

También están habilitados el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio web oficial del municipio.