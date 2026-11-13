Ante el pronóstico de El Niño, Santa Fe incorporó ocho máquinas para reforzar los trabajos de mantenimiento hídrico

La Provincia invirtió más de $2.000 millones en la renovación de su flota, que incrementó un 70% la capacidad operativa de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Renovación de flota. Santa Fe invirtió más de $2.000 millones en 8 máquinas para mejorar la capacidad hídrica.

El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves las dos últimas retroexcavadoras incorporadas a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos, en el marco de un proceso de renovación que demandó una inversión superior a los $2.000 millones. La adquisición apunta a fortalecer el mantenimiento del sistema de drenajes y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias hídricas.

En total, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro sumó ocho equipos que permitieron incrementar un 70% la capacidad operativa del área y renovar una flota que tenía más de dos décadas de funcionamiento.

Las últimas incorporaciones son dos retroexcavadoras marca Lonking, con brazos de 14 y 18 metros, especialmente preparadas para intervenir en grandes canalizaciones secundarias y canales troncales de difícil acceso, principalmente en zonas rurales.

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Durante la presentación, realizada en el Museo de la Constitución de Santa Fe, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las nuevas máquinas serán destinadas a trabajos en Reconquista, donde se retirará vegetación del arroyo del Rey, y en Carcarañá, para la limpieza de canales urbanos profundos.

“Estamos desplegando toda la maquinaria para prevenir y agilizar las tareas de drenaje”, sostuvo el funcionario.

Ocho equipos para renovar la flota provincial

La inversión permitió incorporar cuatro retroexcavadoras de brazo estándar de nueve metros, destinadas a la limpieza de canales y drenajes urbanos; dos equipos de brazo largo de 14 y 18 metros para canalizaciones de mayor envergadura; un topador para la creación de banquinas de trabajo y un camión para el traslado de maquinaria.

Además, se reparó el carretón utilizado para transportar los equipos, con el objetivo de optimizar los tiempos de trabajo y mejorar la disponibilidad operativa.

Enrico también destacó que se entregaron equipos en Santa Margarita y El Nochero para avanzar con las tareas vinculadas a la elevación de la ruta interprovincial entre Santa Fe y Santiago del Estero, en el marco de las obras en los Bajos Submeridionales.

El ministro remarcó la importancia de sostener las tareas preventivas y señaló que, si bien no es posible impedir los efectos de fenómenos climáticos extremos, sí se pueden reducir sus daños mediante obras y trabajos de drenaje.

La crecida del Paraná y el pronóstico de El Niño

La presentación de la maquinaria se realizó en el marco de las acciones provinciales para reforzar la prevención ante la crecida del río Paraná y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Antes del acto, el Comité Operativo Interministerial de Emergencia mantuvo una reunión para coordinar tareas de prevención, asistencia y respuesta con municipios y comunas.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, informó que el río crecía entre 12 y 15 centímetros diarios y que se esperaba que mantuviera ese ritmo hasta el fin de semana. Según las estimaciones difundidas durante el encuentro, el nivel podría alcanzar entre 5,70 y 6 metros, cerca o por encima de la marca de evacuación, con un pico que se mantendría durante cinco a siete días.

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Al momento de la medición de este jueves, el Paraná se encontraba en 5,39 metros. Mijich aclaró que la evolución dependerá de las precipitaciones en el sur de Brasil, el norte del Litoral y la cuenca del Paraguay, y advirtió que los pronósticos asociados a El Niño se extienden hasta abril o mayo.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, destacó el trabajo coordinado con municipios, comunas y vecinales. Explicó que se designó personal de distintas áreas provinciales en las localidades para acompañar a las autoridades y canalizar rápidamente las demandas de la población.

La renovación de la maquinaria hídrica busca ampliar la capacidad de intervención territorial, acelerar las tareas de drenaje y fortalecer la prevención frente a posibles eventos climáticos extremos.