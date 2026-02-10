Uno Santa Fe | Política | proyecto

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión

El oficialismo busca debatir el proyecto en el recinto de Diputados el jueves y debe acelerar la conformación de comisiones

10 de febrero 2026 · 10:14hs
El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la ley penal juvenil

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la ley penal juvenil

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la ley penal juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación. Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

Congreso Nacional proyecto depósitos judiciales Justicia CABA.jpg

El Gobierno tuvo que retirar el proyecto de Reforma Penal Juvenil a menos de 24 horas de haberlo enviado.

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil

El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo de 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3.000 millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

Los puntos claves que se mantienen

Edad mínima: 14 años.

Pena máxima: se habla de un tope de 15 años de prisión para menores (eliminando la perpetua).

Enfoque: medidas socioeducativas para delitos menores y penas efectivas para delitos graves.

proyecto gobierno penal juvenil Congreso
Mariano Cúneo Libarona: "El femicidio es inconstitucional porque es solo para la mujer"

Tras 26 años, un presidente vuelve al acto del Combate de San Lorenzo: Milei encabeza la ceremonia por el sable corvo

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos claves en la Justicia

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

El cronograma del día en el Argentina Open

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Julián Cosi: "Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene"

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco