El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión

El oficialismo busca debatir el proyecto en el recinto de Diputados el jueves y debe acelerar la conformación de comisiones

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la ley penal juvenil

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la ley penal juvenil , luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación. Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

El Gobierno tuvo que retirar el proyecto de Reforma Penal Juvenil a menos de 24 horas de haberlo enviado.

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil

El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo de 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3.000 millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

Los puntos claves que se mantienen

Edad mínima: 14 años.

Pena máxima: se habla de un tope de 15 años de prisión para menores (eliminando la perpetua).

Enfoque: medidas socioeducativas para delitos menores y penas efectivas para delitos graves.