Mariano Cúneo Libarona: "El femicidio es inconstitucional porque es solo para la mujer"

El ministro de Justicia reveló que Javier Milei y su hermana le pidieron que no renuncie y ratificó su continuidad “para liderar la batalla judicial”

Mariano Cúneo Libarona rompió el silencio para confirmar que seguirá al frente del Ministerio de Justicia , impulsado por un pedido personal del presidente Javier Milei y su hermana Karina tras haber contemplado el retiro en diciembre. Dejó claro que su permanencia responde a un compromiso ético y profesional.

Y afirmó: "Vine por el bronce, por el cariño a la justicia" y que su motor es dejar un legado de orden jurídico.

En diálogo con Splendid AM 990, el ministro desestimó las operaciones de prensa que sugerían su salida y se centró en la defensa de sus proyectos estructurales, asegurando: "Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas".

Sobre el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el ministro fue tajante al señalar que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente. "Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad", explicó para justificar el límite de edad propuesto.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos: "A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable para la sociedad".

Cúneo Libarona rechazó cualquier sesgo ideológico

Respecto a las críticas sobre la criminalización de sectores vulnerables, Cúneo Libarona rechazó cualquier sesgo ideológico y apuntó a la responsabilidad del Estado en todas sus formas. "No es una ley punitivista, es establecer un límite porque el derecho penal actúa luego del delito; antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación", sostuvo el funcionario.

Además, subrayó que el trato a los menores debe ser diferencial, pero efectivo: "Estableceremos módulos separados, con colegio obligatorio, oficio y deporte; eso se puede hacer y no es tan caro como dicen".

En otro tramo de la charla, el ministro abordó la reforma del Código Penal y la figura del femicidio, proponiendo una mirada basada en la igualdad constitucional. "El femicidio es inconstitucional porque es solo para la mujer. Somos todos iguales ante la ley; el sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios en el marco punitivo", argumentó tras proponer que las agravantes por desprecio o sometimiento alcancen a todas las víctimas por igual.

Por último, descartó cualquier retroceso en derechos adquiridos como la interrupción voluntaria del embarazo: "El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás con eso".