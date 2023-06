El massismo descartó una ruptura del Frente de Todos, pero advirtien "hartazgo" en el ministro de Economía

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que Massa "no puede ser ministro de un Gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas PASO".

La presidenta de la Cámara de Diputados y miembro del Frente Renovador, Cecilia Moreau, aseguró que el partido de Sergio Massa "no tendrá una aptitud de ruptura con el Frente de Todos". Sin embargo, observó "un nivel de hartazgo importante” en la figura del ministro de Economía.

Las declaraciones se dieron este viernes, en el día previo al congreso del mencionado partido, donde se esperan definiciones en cuanto a la estrategia electoral. Moreau señaló que “no se discutirá si Massa se presentará o no como precandidato presidencial”, porque “lo primero que hay que hacer es ordenar la coalición” oficialista.

“No hay orden económico si el Gobierno no se ordena políticamente. No puede ser ministro de un Gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas PASO”, criticó la legisladora.

El encuentro finalizará con un discurso de Massa que está previsto para las 17 y se espera que esté enfocado en bregar por un candidato de consenso en el Frente de Todos. Mientras otros sectores de la coalición, como los liderados por Daniel Scioli y Agustín Rossi, insisten con la necesidad de ir a una primaria para definir el candidato presidencial de la coalición oficialista, a cinco días del cierre de frentes y alianzas, y a 15 del cierre de listas.

“Es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el congreso, fijemos una posición política respecto de respaldo de candidaturas. Cómo participaremos del Frente –de Todos- y cuál es la nueva realidad del Frente en términos de representación política y electoral”, expresó Massa en en el último encuentro de la mesa de conducción del Frente Renovador, previo al viaje que emprendió luego a China.

Scioli y Rossi, firmes con las Paso

En tanto, los precandidatos que mantienen sus postulaciones y la idea de ir a unas PASO, Scioli y Rossi, ratificaron una vez más sus aspiraciones.

Fiel a su estilo de no confrontar, el embajador argentino en Brasil reconfirmó este viernes su participación en los comicios y respondió al planteo del massismo al aseverar que “las PASO fortalecen el orden político y económico” de la coalición oficialista.

“Yo estoy enfocado y convencido de que la mejor manera de encarar un proceso de fortalecimiento de orden económico y político son las PASO. Es decir, para mí, las PASO fortalecen el orden político y económico”, dijo Scioli, en declaraciones a radio La Red.

Sobre la presión de los otros sectores del FdT para que haya un único candidato, como los gobernadores e intendentes peronistas, Scioli señaló: “Yo solo siento la presión de la gente y sus problemas porque la política se habla a si misma mientras la gente es la que sufre la inflación y la inseguridad”.

Otro de los precandidatos que respondió al massismo fue Rossi, quien sostuvo que “lo natural hoy, al no haber un candidato de síntesis, es no forzarlo” y remarcó que “la política está ordenada alrededor de la gestión. Si nosotros logramos seguir fortaleciendo nuestras reservas económicas, no vamos a tener turbulencia”.

“En las PASO vamos a ver tres resultados: quién termina ganando en cada coalición, qué coalición saca la mayor cantidad de votos y quién es el candidato que saca más votos”, dijo Rossi en declaraciones a la radio online Urbana Play.

En su análisis electoral, graficó que “el FdT con un solo candidato está entre 20 y 25%. Con 2 candidatos puede estar entre 25 y 30%. Con 3 candidatos podemos estar arriba del 30% de los votos”.