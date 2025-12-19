El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El nuevo texto pasó a la Cámara alta sin el capítulo que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Ese día también se debatirá el proyecto de inocencia fiscal

El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, junto a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

La Libertad Avanza (LLA) cosechó este viernes en el Senado las firmas del dictamen del presupuesto 2026, a tratar el 26 de diciembre próximo , aunque sin incluir el capítulo rechazado por la Cámara de Diputados que contemplaba la derogación de las leyes de universidades y de emergencia en discapacidad . Ese día se debatirá también el proyecto de inocencia fiscal .

Al respecto, en la Casa Rosada diseñaron propuestas para cumplir con el objetivo de déficit cero y compensar los números en función de lo aprobado en Diputados . En ese sentido, aludieron al gran esfuerzo económico que significa el rediseño para el Ejecutivo.

La decisión de no incorporar el capítulo 11 se debe a que el oficialismo no tiene el respaldo de otras bancadas políticas. De ese modo, el Senado debatirá el 26 de diciembre el presupuesto 2026 sin incluir modificaciones respecto del texto votado en la Cámara baja.

Diputados había rechazado por 123 a 117 votos ese capítulo que, además, tenía apartados sobre la ley de zonas frías, la eliminación de la actualización de las asignaciones familiares, las deudas en materia de energía y la coparticipación para el distrito.

Negociaciones en el Senado

Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo en el Senado, la bancada que conduce Patricia Bullrich dejó el tema listo para discutirlo en el recinto. Los libertarios y sus aliados lograron aprobar en comisiones la iniciativa que la Cámara baja había girado este jueves.

Como ocurrió durante el debate en Diputados, estuvo presente Carlos Guberman (secretario de Hacienda nacional), como también Claudia Balestrini (subsecretaria de Ingresos Públicos), Valeria Sánchez (subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial) y Rodrigo Cabado (subsecretario de Presupuesto).

En tanto, los senadores dialoguistas que firmaron el dictamen condicionaron su voto favorable a que el oficialismo no quiera incluir nuevamente el capítulo 11.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ezeatauche/status/2002045276639391893&partner=&hide_thread=false ¡HABEMUS DICTAMEN DE PRESUPUESTO!



Estamos dando otro paso histórico hacia el orden fiscal para que cada argentino pueda vivir en un país estable.



Quiero resaltar el empuje y el trabajo incansable de @PatoBullrich, cuya firmeza en el Congreso fue clave para alcanzar este logro.… pic.twitter.com/CxmXE56bFl — Ezequiel Atauche (@ezeatauche) December 19, 2025

En medio de especulaciones sobre un eventual veto presidencial, la fecha límite es el 31 de diciembre. De lo contrario, Javier Milei deberá reconducir el presupuesto por tercer año consecutivo.

Por lo pronto, el oficialismo negocia cambios con los senadores aliados, unos 44. Las tratativas contemplarían la chance de reintroducir el capítulo rechazado por la Cámara baja.

Si LLA logra que los cambios se materialicen en la sesión del Senado, el presupuesto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.

En ese marco, los diputados deberán definir, posiblemente el 29 de diciembre, si insisten con la media sanción o si avalan la versión de la Cámara alta.

Inocencia fiscal

Paralelamente, La Libertad Avanza consiguió en el Senado, junto a sus aliados, el dictamen de mayoría sobre el proyecto de inocencia fiscal, con lo cual esa iniciativa podrá debatirse junto al presupuesto.

La decisión fue adoptada en una reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, luego de haber analizado el texto votado el jueves en Diputados.

La iniciativa crea un “régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Ese régimen, que tendrá un tope de capital de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que notificar sobre variaciones patrimoniales. Tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Eso implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) sólo les cobrará el impuesto a las ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial -que no será controlado- y de esa base se deducirán los consumos.

El veto de Milei

Paralelamente, el jefe de la bancada peronista de Diputados, Germán Martínez, afirmó que no están dadas las condiciones para que Milei vete el presupuesto y, al analizar las negociaciones previas a la votación, dijo que el oficialismo ya insulta al ministro del Interior, Diego Santilli, por “abajo”.

“El gobierno debería tener la frialdad necesaria para aprender de los errores”, dijo el rosarino. Y consideró: “No están dadas las condiciones para el decreto-veto de Milei. El FMI le pide al gobierno un amplio apoyo político y eso no está ocurriendo”.