Con Colón como protagonista, así está el cuadro del Reducido por el segundo ascenso

El Reducido ya tiene la mayoría de los cruces definidos, donde Colón se medirá contra Midland en Santa Fe. El repaso del cuadro

Colón empieza a tener definido el panorama de cara al objetivo de regresar a la Liga Profesional, donde se medirá con Midland en la primera instancia del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso. El sábado dejó definiciones atrapantes.

• LEER MÁS: Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Con Godoy Cruz y Tristán Suárez ya instalados en la final por el primer boleto, los restantes equipos afrontarán un camino de eliminación directa. En ese escenario, cada posición conseguida en la fase regular resulta determinante, ya que establece los cruces y otorga ventajas deportivas.

La última jornada de la Zona A dejó a Ferro sin la posibilidad de disputar la final. El conjunto de Caballito necesitaba ganar para quedarse con el primer lugar, pero igualó sin goles ante Acassuso. Godoy Cruz, por su parte, derrotó 2-1 a Almirante Brown y se quedó con el liderazgo por diferencia de gol.

De esta manera, el Verdolaga deberá buscar el ascenso a través del Reducido, mientras que el Tomba y Tristán Suárez definirán quién consigue el primer pasaje a Primera.

Los cruces que tiene por ahora la primera ronda del Reducido

- Ferro vs. San Martín de San Juan

- Deportivo Morón vs. Gimnasia y Tiro (*)

- Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

- Colón vs. Midland

- Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

- Temperley vs. Ciudad de Bolívar

- Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires (*)

Con su triunfo ante Defensores de Belgrano, Colón quedó quinto y se cruzará con Midland. Tendrá ventaja de localía. UNO Santa Fe | José Busiemi

–Algunos emparejamientos todavía están sujetos a modificaciones, ya que tres equipos deben confirmar su ubicación definitiva en sus respectivas zonas.

El sistema de disputa establece cruces entre las dos zonas: el segundo se enfrenta al octavo, el tercero al séptimo, el cuarto al sexto y los dos quintos se miden entre sí. Esta primera instancia será a partido único, en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular, que además contará con ventaja deportiva en caso de igualdad.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el equipo que pierda la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez no quedará eliminado, sino que se incorporará directamente en los cuartos de final del Reducido.

La primera ronda está prevista para el 14 de noviembre, misma fecha en la que se disputará la final por el primer ascenso. Posteriormente se jugarán los cuartos de final, las semifinales y una definición a doble partido para determinar qué equipo acompañará al ganador de la final en la próxima temporada de Primera División.