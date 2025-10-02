Uno Santa Fe | Política | Senado

En el Senado nacional la oposición busca propinarle otro revés legislativo al gobierno de Javier Milei

La Cámara alta sesionará este jueves para rechazar los vetos presidenciales sobre emergencia pediátrica y universidades

2 de octubre 2025 · 09:23hs
La actividad en el Senado nacional

En el Senado nacional, este jueves, desde las 10, habrá una sesión clave en la que la oposición buscará darle otro golpe legislativo al gobierno de Javier Milei. Igual que con la ley de emergencia en discapacidad, irán por la insistencia de las normas de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica, ambas con el veto del presidente.

Victoria Villarruel javier Milei Senado jubilatorio discapacidad.jpg
Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación

La sesión fue pactada este martes, tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que contó con la presencia de todos los jefes de bloque.

Los vetos en la mira del Senado

El antecedente directo en Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La emergencia en salud pediátrica reunió 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

En tanto, la ley de financiamiento universitario, cuya suerte estuvo más comprometida en el arranque de la sesión, reunió 174 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones.

En la última votación en el Senado, en agosto pasado, la definición también fue holgada: 58 votos a favor y diez en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y ocho rechazos para la iniciativa del Garrahan.

Además de los vetos, la oposición buscará agregar al temario el proyecto presentado por Unión por la Patria (UP) que busca blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44 por ciento de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S. A., que tiene a su cargo tres centrales nucleares.

Otro de los puntos que está en duda es la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden.

