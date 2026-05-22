Federico Angelini deja Nación y se suma al gabinete de Pullaro con foco en Seguridad

El dirigente del PRO dejó su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional y se encamina a desembarcar en la gestión santafesina. Además de integrarse al área de Seguridad, buscará reordenar el partido en Rosario y no descarta una candidatura a intendente.

Federico Angelini deja Nación y se suma al equipo de Pullaro con foco en Seguridad y armado político en Rosario

Federico Angelini atraviesa horas de definiciones políticas. Luego de presentar su renuncia como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, el dirigente del PRO quedó a un paso de incorporarse al gobierno provincial de Maximiliano Pullaro, en una movida que combina gestión, seguridad y estrategia electoral en Rosario.

El exfuncionario nacional, cercano a Patricia Bullrich, confirmó que mantiene conversaciones con la administración santafesina y adelantó que su intención es continuar vinculado al área de Seguridad, donde trabajó durante los últimos años en el gobierno nacional.

“Me voy bien, con la sensación de haber cumplido un ciclo”, sostuvo Angelini al referirse a su salida de Nación, en medio de los cambios internos que atraviesa el Ministerio de Seguridad tras el desembarco de Bullrich en el Senado y las tensiones políticas que también impactan en La Libertad Avanza.

Aunque evitó confirmar oficialmente su llegada a Santa Fe, reconoció que mantiene diálogo permanente con Pullaro, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni y otros integrantes del gabinete provincial. “Hemos trabajado mucho estos dos años y medio y tengo una excelente relación con todo el equipo”, expresó.

Desde el gobierno provincial tampoco ocultaron las conversaciones. El propio Cococcioni confirmó que existe un diálogo avanzado y señaló que “en pocos días podría haber anuncios” respecto de una incorporación al equipo de Seguridad.

En ese esquema, el desembarco de Angelini tendría un fuerte anclaje en Rosario, ciudad donde supo construir buena parte de su carrera política y donde pretende volver a tener protagonismo.

El dirigente destacó su participación en el denominado Plan Bandera y aseguró que las políticas implementadas permitieron reducir los niveles de violencia en la ciudad. “Haber salido de los 300 homicidios nos permite empezar a discutir otros temas para Rosario”, afirmó.

Pero el regreso no tendría únicamente un perfil de gestión. Angelini también aparece como una pieza clave para reordenar el PRO santafesino, especialmente en Rosario, donde el partido busca recuperar volumen político de cara a las próximas elecciones locales.

En ese contexto, no descartó una eventual candidatura a intendente. “Quiero ser parte de la discusión sobre la Rosario que viene. Si es desde una candidatura o acompañando un proyecto político, estoy para lo que haga falta”, señaló.

Además, valoró la gestión municipal de Pablo Javkin y consideró que la ciudad “está mejor que en 2023”, aunque advirtió que todavía quedan desafíos pendientes en materia urbana y de infraestructura.