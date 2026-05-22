Buscan nuevos Bomberos Voluntarios en Santa Fe: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

El cuartel ubicado al norte de la ciudad de Santa Fe realizará este sábado una charla informativa para quienes quieran sumarse a la fuerza.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe busca aspirantes con vocación de servicio.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe lanzó una nueva convocatoria para incorporar aspirantes que quieran iniciar el proceso de formación dentro de la institución.

La primera charla informativa se realizará este sábado a las 15, en la sede ubicada sobre Avenida Blas Parera 8700 , frente a la cárcel de Las Flores. Además, habrá una segunda instancia el próximo 6 de junio , en el mismo horario.

Desde el cuartel explicaron que la convocatoria apunta a sumar personas con compromiso y vocación de servicio. “No es una pasantía ni un curso; esto es un trabajo que se debe respetar como cualquier otro”, señaló Diego Colandre, representante de la institución, en diálogo con VEO Noticias.

Requisitos para ingresar

Quienes deseen postularse deberán cumplir con una serie de condiciones:

Tener entre 18 y 35 años

Residir en la ciudad de Santa Fe

Contar con secundario completo

No tener antecedentes penales

Presentar currículum vitae

Desde la institución aclararon que no es necesario contar con experiencia previa. “Solo hace falta venir con ganas de aprender y vocación de servicio”, indicaron.

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Cómo será la formación

El proceso de selección se extenderá hasta diciembre e incluirá instancias de evaluación y adaptación a la dinámica interna del cuartel.

Luego, la Comisión Directiva definirá quiénes ocuparán las vacantes disponibles, ya que los cupos son limitados por los costos de formación de cada aspirante.

Quienes superen la etapa inicial comenzarán formalmente su capacitación con el objetivo de recibirse como bomberos voluntarios en el año 2028.

Según detallaron desde la institución, en las últimas convocatorias participaron entre 30 y 40 personas, por lo que esperan nuevamente una importante concurrencia.