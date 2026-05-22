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Dengue en la ciudad: confirmaron que la presencia del mosquito "se redujo notablemente en los barrios"

Así lo indicaron desde el municipio santafesino. Detectan la presencia del mosquito transmisor solo en seis barrios de la ciudad. Aunque no se registran casos activos de la enfermedad en la capital provincial, intensifican los operativos de descacharrado asistido.

22 de mayo 2026 · 18:52hs
Dengue en la ciudad: confirmaron que la presencia del vector se redujo notablemente en los barrios

Dengue en la ciudad: confirmaron que la presencia del vector "se redujo notablemente en los barrios"

Semana a semana, la municipalidad de Santa Fe realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto lo lleva adelante con el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios.

En la semana epidemiológica 20, desde el 13 y hasta el 20 de este mes, 6 barrios dieron positivo en presencia de vectores adultos, los cuales son:

Liceo Norte, Candioti Norte, Los Hornos, Guadalupe Oeste, Colastiné Norte y General Alvear.

LEER MÁS: Gripe, dengue y chikungunya: qué pasa en Santa Fe y qué medidas recomiendan

Sin casos positivos

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promocion y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que ponen las mosquitas hembras, y detectan la actividad de las mosquitas adultas, el mismo se realiza a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.

dengue casos Barrios Santa Fe
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