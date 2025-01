Felipe Michlig: "Para constituyentes tenemos que repetir la fórmula Pullaro-Scaglia"

Si tuviera que ponerle un puntaje del 1 al 10 al primer año de gobierno de Pullaro y Unidos, ¿qué número le pondría?

Le pondría 10 más IVA.

¿Por qué?

Porque estamos cumpliendo con las promesas de campaña, con el compromiso que hicimos con los santafesinos, de cambios estructurales que necesita la provincia para que podamos vivir mejor. Primero fueron las herramientas que pudimos brindar a través de mensajes del Ejecutivo y con sanción en la Legislatura para combatir la inseguridad. Y, de hecho, estamos viendo hoy los descensos en los índices de delincuencia en más de un 60%. Con estas leyes y la firme conducción política del gobernador logramos estos resultados. Pero además tenés que sumarle la reforma previsional que nos permite darle sustentabilidad al sistema jubilatorio, la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución, algo que se buscó durante 41 años, la ley tributaria, la adhesión al blanqueo y el Rigi, y la renovación del Poder Judicial. Este primer año de gobierno vemos además de la consolidación de Unidos como coalición de partidos, la recuperación de la institucionalidad de la provincia, la defensa de los intereses de Santa Fe ante el poder central defendiendo lo que nos corresponde. Ahora el 2025 va a ser el año de la reforma constitucional y la obra pública.

No estaba asegurado que una coalición con el radicalismo, el socialismo, el PRO y otros partidos funcionara, pero funcionó. ¿Siente una responsabilidad extra por ser el presidente del partido del gobernador?

No hay duda de que como UCR tenemos una gran responsabilidad. El partido ha dado el primer gobernador del radicalismo en 63 años. Buscamos tener la mejor simbiosis entre lo político-partidario y lo político-institucional y también sumar nuevos partidos. Se va a sumar el partido Hacemos, que conduce Juan Schiaretti a nivel nacional y tiene a Claudia Giaccone como referente en la provincia, y hay otros partidos cercanos. Para nosotros eso tiene un valor superlativo porque el frente funciona muy bien. Muchos no daban ni un peso por este frente, decían que iba a explotar. Hemos demostrado que es posible gobernar. No hay duda de que tiene que ver con la muñeca del gobernador, que ha sabido amalgamar, conducir y consolidar esta unión entre las distintas partes.

image.png

Está claro que el gran tema del año es la reforma constitucional. ¿Cuál cree que son sus aspectos más importantes?

Consagrar derechos que no los tenemos consagrados en la Constitución, bajar los costos de la política y terminar con privilegios que tenemos los políticos. Por ejemplo, con los fueros: sólo vamos a tener inmunidad de palabra y arresto, pero en cuanto al proceso vamos a tener el mismo tratamiento que los legisladores nacionales. Vamos a unificar los mandatos y las reelecciones de los legisladores y terminar con los dos años de los presidentes comunales, que es tedioso. Y un tema no menor es la reelección del gobernador: una cosa es poder planificar a ocho años y otra es a los dos años ya ser un pato rengo.

¿En Unidos hay consenso respecto a la reelección de Pullaro? La oposición argumenta con que juró por una Constitución que no lo permite.

No es la reelección de Maxi, es la reelección de la categoría gobernador y vice. Ahora vamos camino a elegir los constituyentes. Ellos definirán si se le da la posibilidad de la reelección a los actuales mandatarios o no. Y, en ese caso, la gente definirá si los elige para un nuevo mandato o no.

Su voto a favor de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

Está instalado como un hecho que Pullaro va a encabezar la lista de Unidos, ¿se puede confirmar?

Estoy convencido de que tiene que ser así. Si bien seguramente sus energías van a estar puestas en seguir gobernando la provincia, consideramos que Pullaro tiene que encabezar. Hoy es el dirigente mejor ponderado y mejor posicionado y le hace bien a Unidos, porque ordena a todos los partidos detrás de quien conduce el proyecto político.

Hay varios nombres para ocupar el segundo puesto de la lista de Unidos: Gisela Scaglia, Clara García y Carolina Losada. Si se piensa que la discusión principal va a ser con los libertarios, ¿cuál le parece el mejor perfil para ese lugar?

Estoy convencidísimo de que por la trayectoria, la idoneidad, la sapiencia, la empatía y la búsqueda de consenso permanente tiene que ser la vicegobernadora Gisela Scaglia. Además de ser una gran dirigente es una persona que le hace muy bien a la política. Tenemos que repetir la fórmula: primero el gobernador y segunda la vicegobernadora. Apelando a un dicho futbolero: equipo que gana no se toca.

image.png

Es casi seguro que va a ser constituyente, ¿lo toma como el pico de su carrera política?

Todavía no lo hacemos decidido, tenemos una reunión la semana que viene con la dirigencia del departamento. Si me tocara, sería un altísimo honor. Yo ya fui candidato a constituyente en 1994: fui en el quinto lugar de la lista del radicalismo, pero metimos tres constituyentes. Hace poco un amigo me regaló la boleta, que la había guardado.

La respuesta a Granata y Mayoraz

Aunque quedó afuera de la ley de necesidad de la reforma, uno de los caballitos de batalla de Granata y los libertarios es la unicameralidad. Dicen que el Senado implica mucho gasto y es una Cámara opaca. ¿Cuál es su respuesta a este planteo, siendo una de las principales figuras del Senado?

El gasto legislativo es el 1,35% del presupuesto, por debajo del tope de 1,50% que se fijó en la época del “que se vayan todos”, y el 60% es de la Cámara de Diputados. Es la hipocresía en su máxima expresión de dirigentes como Mayoraz y Granata, que han sido diputados y que no conocen el territorio. Granata vive en un country en Buenos Aires, viene a Santa Fe solamente cuando hay sesión, no conoce el interior y va en contra de la Cámara más federal que es el Senado. Hoy el 70% de los diputados son de Rosario y Santa Fe. Hay nueve departamentos que no están representados en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasaría el día de mañana si se avanzara con la unicameralidad? Gran parte del territorio donde vive mucha gente, quedaría sin representación legislativa. Tratan de confundir al electorado con discusiones falsas. Posiblemente deje de ser senador en la próxima gestión, pero como ciudadano de un departamento mediano quiero seguir teniendo un representante legislativo que defienda mi forma de vivir y las localidades que componemos el territorio. Eso solamente se puede lograr con un sistema bicameral.

image.png

¿Genera dudas ir hacia una elección de constituyentes, donde se plantean debates alejados del día a día de la gente, en este clima de antipolítica?

Parece que lo que hoy más paga es hablar de antipolítica. Ahora, los que hablan de la casta son sus mejores representantes. Vuelvo a Amalia Granata: hace sesenta meses que es diputada y no ha logrado una sola ley. Qué improductiva es, qué costo tuvo para la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos convencidos de la batalla que estamos dando, y en esta elección la gente va a premiar a coaliciones como Unidos, que representan a los santafesinos, que viven en la provincia y todos los días dan lo mejor para que podamos avanzar hacia un mejor futuro.

¿La crisis del peronismo es una ventaja o un problema pensando en los acuerdos que van a tener que construir en la Constituyente?

Como dirigente político me duele la atomización del peronismo. Si queremos una democracia cada día más fuerte y que funcione mejor, los partidos políticos tienen que fortalecerse. Después, a algunos les tocará gobernar y a otros ser oposición, pero siempre con instituciones sólidas que nos permitan tener una mejor democracia. Ojalá que esta crisis, que también la tiene el radicalismo y otros partidos a nivel nacional, podamos superarla rápidamente.

El gobernador tiene la facultad de fijar la fecha de la Convención Constituyente, ¿cuál le parece el mejor momento para hacerla?

Hay distintas posiciones: unos dicen hacerla apenas terminemos la elección de los convencionales, otros plantean hacerla más adelante para no estar en el mismo momento de la campaña. Yo no tengo una definición personal. Sinceramente, quiero la mejor Constitución porque hemos tenido que esperar 62 años para reformarla. Tendremos que encontrar en conjunto cuál es el mejor momento: puede ser este año o a principios de 2026.

"Veo a Pullaro como futuro presidente"

Decía que el radicalismo está en una crisis a nivel nacional. Está claro que con Milei empezó una nueva etapa y todo el tablero se está reacomodando. Si Pullaro hace una buena gestión, ¿lo ve como presidenciable del radicalismo?

Si los convencionales habilitan la reelección, me gustaría que vuelva a ser candidato a gobernador, pero lo veo como un futuro presidente de los argentinos. Así como lo presentaba como el futuro gobernador yo sé que va a llegar a ser presidente. Ojalá tengamos el primer presidente santafesino y hagamos realidad lo que está en la Constitución nacional: un verdadero federalismo. Terminemos con los gobiernos porteños que le dan la espalda al interior y tengamos un gobierno que mire a toda la Argentina, pero principalmente el interior productivo, para que podamos tener un mejor futuro y la Argentina que deseamos. Lo veo a Maxi ahí, pero tiene como previa consolidar lo que se está haciendo, recién estamos en el 25% del primer mandato.

image.png

Más allá de que comparten electorado, con La Libertad Avanza expresan proyectos políticos diferentes. Hay una disputa por recursos y ahora van a competir electoralmente, ¿se viene una etapa de mayor confrontación con el gobierno?

Desde el punto de vista económico no, porque ya nos han sacado todo lo que en algún momento teníamos como fondos discrecionales, salvo que quieran tocarnos la coparticipación que por ley nos corresponde. En cuanto a la participación en la Convención vemos que votaron en contra de la ley, fueron a la Justicia para declarar inconstitucional la ley, les rechazaron el planteo y ahora se van a presentar. Están en todo su derecho de competir, pero es una contradicción. Estoy seguro de que vamos a hacer una gran elección. El desempeño de Unidos es la garantía para lograr la mejor Constitución para los santafesinos.

Hace unos días salió un comunicado de Unidos en respuesta al comunicado del PJ bonaerense que generó ruido dentro de la coalición porque equiparaba a La Libertad Avanza con el kirchnerismo. ¿Cuál es su postura sobre lo que pasó?

Primero, lo mejor que nos puede pasar es que nos critique el kirchnerismo: quiere decir que estamos por el buen camino y defendiendo lo que corresponde. Segundo, el comunicado que sacó Unidos fue elaborado por funcionarios de alto rango del gobierno provincial y después avalado por todos los partidos. Por eso, cuando salió esta cuestión de que generó ruidos me resultó inentendible: tuvo el aval político de todos los que componemos Unidos.