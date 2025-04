"Fue el amor de mi vida": Lilia Lemoine sobre Javier Milei tras la separación de Yuyito González

En principio, Lemoine se refirió al quiebre del vínculo, confirmado por la ex vedette: “Lamento que no haya funcionado, pero pasa. Que gente buena, que se quiere, de pronto decida no estar más junta, es algo habitual y nos pasa a todos”

La diputada sostuvo que se lleva “muy bien” con la presentadora a pesar de haber manifestado que estuvo enamorada del mandatario. Lilia, protagonista de extrañas escenas en ámbitos como el cosplay, dejó una memorable frase.

En medio de los rumores de un posible romance entre ella y el jefe de Estado, la miembro de la Cámara de Diputados de la Nación señaló: “Fue el amor de mi vida, de mi lado. Habrá sido mi gran amor, pero no viceversa”.

Yuyito González confirmó su separación con Milei

El presidente Javier Milei y la conductora Amalia "Yuyito" González ya no son pareja. Así lo confirmó la propia protagonista de la relación durante su programa.

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla... Él también. Esto es consensuado", comenzó diciendo la expareja del presidente.

"Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo, simplemente... Así como he compartido todo casi un año, era justo y lógico que también anunciará esta ruptura".

"Esta todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación. Se me que me van a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir", continuó Yuyito. "Ha sido una hermosa relación, agradecida a Dios por eso, y agradecida por lo que viene".

Daniela Mori, un primer amor fuera de los flashes

Antes de ser conocido como economista y político, el ahora líder de La Libertad Avanza (LLA) tuvo una relación con Daniela, una mujer ajena al mundo mediático. El noviazgo se desarrolló durante los años '80 y '90, en su juventud, cuando su vida todavía transcurría lejos de la exposición pública.

daniela.jpg

Aunque se conocen pocos detalles, el mandatario mencionó en contadas ocasiones que se trató de un vínculo importante, marcado por la sencillez y la normalidad, dos valores que siempre valoró en su intimidad.

La pasión mediática con Fátima Florez

En 2023, en plena campaña presidencial, inició una intensa relación con Fátima Florez, la reconocida humorista e imitadora. La pareja no ocultó su amor: compartieron actos oficiales, entrevistas y hasta viajaron juntos al exterior. Fátima fue un gran sostén anímico durante los meses más duros de la campaña.

fatima.jpg

Sin embargo, en abril de 2024, anunciaron su separación. Ambos comunicaron que la ruptura fue de mutuo acuerdo y atribuida a las diferencias en sus agendas laborales, especialmente al crecimiento de la carrera internacional de ella. A pesar de la ruptura, mantuvieron un vínculo cordial y respetuoso.

Yuyito González, un amor maduro e inesperado

En mayo de 2024, la vida amorosa del jefe de Estadl volvió a ser noticia cuando confirmó su relación con Amalia "Yuyito" González, histórica figura de la televisión argentina. Compartiendo valores como la fe religiosa y la espiritualidad, la pareja vivió un año de relación caracterizado por la discreción y el respeto.

Se los vio juntos en eventos oficiales y celebraciones religiosas, siempre manteniendo un perfil bajo. Este lunes 21 de abril de 2025, mismo día en que murió el papa Francisco a los 88 años, la conductora anunció en su programa "Empezar el Día" que ambos decidieron poner fin a la relación.

yuyito.jpg

En un emotivo mensaje, dejó en claro que fue una decisión madura y consensuada, agradeciendo el tiempo compartido y mirando al futuro con optimismo. "Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado", afirmó.

También se mostró agradecida por el tiempo vivido junto al mandatario y por lo que el futuro le depara: "Estoy agradecida a Dios por esta hermosa relación y también agradecida por lo que viene, que ya puedo vislumbrar y me da mucha felicidad", sostuvo.

¿Es el turno de Lilia Lemoine?

A lo largo de su vida pública, a Milei también se le atribuyeron vínculos no confirmados. Uno de los más resonantes fue con Lilia Lemoine, diputada y figura clave dentro de LLA. Si bien siempre negaron una relación formal, la química entre ambos en actos públicos y entrevistas disparó especulaciones.

lemo.jpg

“Entre nosotros hay un vínculo muy especial”, llegó a decir en una entrevista, alimentando las versiones. “Me enamoró su inteligencia”, confesó también la legisladora. “Salimos en una época, hace mucho. Es buena persona. Yo lo quiero muchísimo, a Karina (hermana de Milei) también”, señaló. Además, lo distinguió por su “búsqueda de la libertad” y por pensar en “cómo arreglar las cosas”.

Aunque nunca oficializaron un romance, la sintonía entre ambos dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones.