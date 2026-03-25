Tratamientos oncológicos: Nación rechazó el 63 por ciento de las solicitudes de pacientes santafesinos en 2025

Ante la falta de cobertura, la provincia debió asumir un gasto cercano a los 950 millones de pesos para sostener los tratamientos

En un contexto de creciente presión sobre el sistema de salud , la provincia de Santa Fe decidió profundizar la compra de medicamentos esenciales para garantizar la atención, ante la discontinuidad y reducción de programas nacionales . Así lo explicó la ministra de Salud, Silvia Ciancio , quien remarcó que la medida no es nueva, sino que se viene implementando desde 2024 .

“Nosotros no estamos anunciando que vamos a hacer, sino que lo venimos haciendo desde el año pasado, frente a la imprevisibilidad del gobierno nacional ”, señaló la funcionaria en diálogo con UNO Santa Fe.

La ministra indicó que, a partir de una decisión del gobernador, la provincia incrementó de manera significativa la inversión en política de medicamentos y fortaleció el sistema de compras centralizadas. Este mecanismo permitió evitar gastos por más de 173 mil millones de pesos, lo que hoy posibilita sostener la cobertura en áreas sensibles.

Entre los sectores más afectados por el recorte nacional se encuentran pacientes oncológicos, trasplantados y personas con enfermedades poco frecuentes, cuyos tratamientos requieren medicación de alto costo. “Ahí estamos generando todo tipo de herramientas para dar respuesta”, afirmó.

En cuanto a pacientes trasplantados, la provisión nacional cayó un 40%, generando un gasto adicional de 3.000 millones de pesos para el sistema santafesino En cuanto a pacientes trasplantados, la provisión nacional cayó un 40%, generando un gasto adicional de 3.000 millones de pesos para el sistema santafesino

Más demanda y menor cobertura nacional

El escenario sanitario se complejiza además por el aumento sostenido de la demanda. Según datos oficiales, el sistema público pasó de 9 millones de atenciones en 2021 a más de 13,5 millones en 2025. De ese total, el 72% corresponde a personas sin cobertura de salud.

A esto se suma que un 28% de los usuarios sí cuenta con algún tipo de cobertura, pero dentro de ese grupo, una proporción importante corresponde a afiliados de PAMI, lo que incrementa la demanda de medicamentos y prestaciones.

En este marco, uno de los puntos más críticos es la reducción del programa nacional Remediar, que proveía botiquines con medicamentos básicos a centros de salud de todo el país. “Desde 2024 se redujeron notablemente las entregas. Solo entre 2024 y 2025 recibimos 5.000 botiquines menos y con un 55% menos de insumos”, detalló Ciancio.

Estos botiquines contienen fármacos esenciales como ibuprofeno, paracetamol, antibióticos, antiparasitarios y medicación para enfermedades crónicas, que representan la mayoría de las consultas en atención primaria.

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Impacto en tratamientos complejos

La situación también afecta a tratamientos de mayor complejidad. En el caso de pacientes oncológicos, la Nación rechazó el 63% de las solicitudes de cobertura en 2025, lo que obligó a la provincia a destinar cerca de 950 millones de pesos para garantizar la medicación.

En cuanto a pacientes trasplantados, la provisión nacional cayó un 40%, generando un gasto adicional de 3.000 millones de pesos para el sistema santafesino. “Son tratamientos donde no hay margen: si no está el medicamento, el paciente no puede continuar”, subrayó la ministra.

Producción local y estrategia provincial

Frente a este escenario, la provincia avanza con la implementación de botiquines propios y un esquema de distribución escalonada en todo el territorio. Además, se apoya en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), uno de los emblemas del sistema público santafesino.

Sin embargo, también se ve impactado por la caída de la demanda nacional, ya que era proveedor del programa Remediar.

“Cuando el Estado trabaja de manera eficiente, los resultados están. Pero necesitamos planificación, y hoy eso no ocurre a nivel nacional”, planteó Ciancio.

Prioridades y sostenimiento del sistema

Pese a la caída en la recaudación, el gobierno provincial definió como prioridad sostener las políticas sociales. En ese sentido, se destinarán unos 85 mil millones de pesos entre 2024 y 2026 para compras centralizadas de medicamentos.

“La decisión es clara: que a la gente no le falte ningún medicamento ni atención. Eso implica un enorme esfuerzo, pero es el camino que elegimos”, concluyó la ministra.