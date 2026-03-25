Juegos Suramericanos 2026: más de 2.700 voluntarios ya se sumaron para participar de un evento histórico

El programa de voluntariado superó las expectativas en sus primeros días. Destacan el avance de las obras y convocan a la ciudadanía a involucrarse en un evento que reunirá a miles de atletas en septiembre.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , presentó este miércoles en la ciudad capital el programa de Voluntariado de los Juegos Suramericanos 2026 , una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana y la formación de quienes integrarán la organización del evento.

En apenas diez días desde la apertura de la convocatoria, más de 2.700 santafesinos ya se inscribieron para formar parte de la competencia, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela . El voluntariado abarcará tareas en áreas clave como asistencia en campo de juego, prensa, acreditaciones, logística, protocolo, alojamiento y cultura.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pullaro sostuvo que la provincia está a la altura del desafío organizativo. “Estamos superando este desafío con trabajo, disciplina y gestión”, afirmó, y remarcó el avance de las obras vinculadas al evento. En ese sentido, reconoció que “no era sencillo llegar con los plazos”, pero aseguró que los trabajos progresan día a día y que dejarán “un legado duradero de inversión pública”.

El mandatario también convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente y a “apropiarse de los Juegos como algo colectivo, que nos excede como individuos y que pondrá a la provincia en otro lugar”. En esa línea, fue contundente al definir el impacto del evento: “Los Juegos Suramericanos serán el despegue definitivo de la provincia de Santa Fe”.

Además, Pullaro puso el foco en el valor social del deporte. Señaló que, “en un contexto cada vez más individualista, Santa Fe puede mostrar, a través del deporte, una sociedad distinta”, destacando la importancia de promover la solidaridad y el trabajo en equipo.

Formación, legado educativo y participación internacional

En el marco de la actividad, se firmaron convenios con universidades e institutos terciarios que permitirán certificar la capacitación de los voluntarios, consolidando uno de los principales legados educativos del evento. Asimismo, se lanzó el programa “Vivamos los Juegos”, que incorporará contenidos sobre deporte, geografía y ciencias sociales en escuelas primarias.

El secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, destacó el alcance de la convocatoria y anticipó la magnitud de la competencia. Indicó que ya hay postulaciones de los 15 países que integran Odesur, con un total de 5.298 atletas, lo que configura “un evento histórico y un desafío colectivo”. Además, subrayó el rol central del voluntariado al afirmar que “sin voluntarios, los Juegos no son posibles”.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, también convocó a la participación ciudadana y aseguró que vivir un evento de esta magnitud desde adentro “es una experiencia que no se olvida”.

Los Juegos Suramericanos 2026 reunirán a miles de atletas de todo el continente en una competencia multidisciplinaria que posicionará a la provincia en el circuito deportivo internacional. En paralelo, el Gobierno provincial avanza con un plan de infraestructura deportiva y urbana en las tres ciudades sede, que incluye tanto la puesta en valor de espacios existentes como la construcción de nuevos escenarios que quedarán como legado para la comunidad.