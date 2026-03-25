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Palacios vuelve y Madelón pone lo mejor: Unión apunta fuerte a la Copa Argentina

El regreso de Julián Palacios es la principal novedad para el duelo de Unión por Copa Argentina ante Agropecuario. El DT no se guarda nada tras el golpe en Varela.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 13:53hs
Palacios vuelve y Madelón pone lo mejor: Unión apunta fuerte a la Copa Argentina

Prensa Unión

Después de una semana marcada por la necesidad de reacción, Unión empieza a perfilar su equipo para el debut en la Copa Argentina, donde enfrentará el próximo lunes a las 21.15 a Agropecuario de Carlos Casares en el Coloso Marcelo Bielsa.

LEER MÁS: Unión, entre el golpe en Varela y la necesidad de reacción inmediata

La principal novedad pasa por la recuperación de Julián Palacios, quien ya está en condiciones de regresar y se perfila para ser titular.

Una vuelta clave en Unión

El mediocampista ofensivo ocuparía el lugar de Augusto Solari, en lo que sería una modificación directa dentro de lo que viene utilizando el entrenador.

La ausencia de Palacios se sintió en los últimos encuentros, especialmente en la derrota frente a Defensa y Justicia, donde Unión perdió desequilibrio y claridad en el último tramo del campo.

Madelón no especula en Unión

Más allá de tratarse de un cruce ante un rival de la Primera Nacional, la decisión de Leonardo Madelón es clara: poner lo mejor disponible.

El DT considera a la Copa Argentina como un objetivo importante y, en ese contexto, no planea rotaciones masivas. La intención es recuperar confianza y volver a mostrar la versión que había ilusionado en partidos anteriores.

Dudas en ataque

Donde sí podrían aparecer variantes es en la ofensiva. Marcelo Estigarribia podría dejar su lugar, abriendo la puerta para el ingreso de Agustín Colazo o Diego Armando Díaz.

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Palacios ser&iacute;a un regreso cantado en Uni&oacute;n para enfrentar a Agropecuario, pero Estigarribia podr&iacute;a dejar su lugar.

Palacios sería un regreso cantado en Unión para enfrentar a Agropecuario, pero Estigarribia podría dejar su lugar.

La idea es encontrar mayor frescura y efectividad en los metros finales, un aspecto que el equipo no logró sostener en su última presentación.

Una prueba para cambiar el ánimo

El cruce ante Agropecuario aparece como una oportunidad ideal para dejar atrás el golpe sufrido en Florencio Varela y reenfocar los objetivos.

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Unión necesita recuperar confianza y resultados. Y con el regreso de Palacios y la decisión de Madelón de apostar por lo mejor, el equipo buscará dar una señal clara en Rosario.

Unión Palacios Agropecuario
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