Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel

"Los Milei se afanaron otro millón de dólares", escribió el dirigente en redes sociales. Según señaló, el presidente no puede quedarse personalmente con el dinero ya que es "patrimonio de los argentinos"

4 de septiembre 2025 · 17:22hs
El candidato a diputado Juan Grabois adelantó que denunciará al presidente Javier Milei por quedarse con el dinero que recibió tras ganar el Premio Génesis de Israel. El galardón significó el pago de un millón de dólares y, según explicó el dirigente, forma parte del patrimonio nacional, por lo que el mandatario está "obligado a registrarlo".

"Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares". Así comenzó la publicación en la red social X por parte de Grabois al adelantar que denunciará al presidente.

En su último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize, lo que implicó el pago de un millón de dólares. "Nuestra ley dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo", sentenció Grabois.

"Pero del palo verde 'no hay registros'", como dice la respuesta oficial del gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana presentaremos la denuncia penal por este nuevo robo. Milei dijo que los donó a una fundación. ¿Será la Fundación Garrahan? No, amigo. A una fundación trucha en Estados Unidos. Eso también sería ilegal porque el presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... Pero ni siquiera es verdad lo que dijo", continuó Grabois.

"Milei, con la devaluación que acabás de hacer estamos hablando de 1.377 millones de pesos; ya se entendió que la comisión de Karina es el 3 %... Por lo menos devolveles a los argentinos los 1.336 millones restantes. Dicho sea de paso, el 'Nobel israelí' no es filantropía: es una coima que le paga el gobierno genocida de Israel a Milei para obtener apoyo diplomático a la masacre palestina", concluyó.

La entrega del premio Javier Milei

En junio de este año, Milei recibió el Genesis Prize, entregado por el parlamento israelí, que suele recibir el nombre informal de "Nobel Judío".

“Me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”, aseguró Milei en ese momento, al realizar su discurso de premiación.

"Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. No soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío", dijo el mandatario citando a Jorge Luis Borges. Y remató: "Y vaya que es así”.

En ese entonces había afirmado que el dinero del premio sería donado a varias organizaciones para poner en marcha una campaña de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en el continente.

Qué es el Premio Genesis

El Genesis Prize reconoce a individuos judíos y no judíos destacados por sus logros profesionales, contribuciones filantrópicas y apoyo al Estado de Israel. Con Milei, fue la primera vez que este reconocimiento se otorgó a un jefe de Estado.

El Comité de Selección del Genesis Prize destacó "el compromiso de Milei con Israel en un momento crítico de su historia, incluyendo su decisión de trasladar la Embajada de la Argentina a Jerusalén y su posición firme en la ONU para revertir años de votos contrarios a Israel".

Además, indicó que "Milei se ha comprometido públicamente a llevar a la justicia a los responsables de los atentados contra la Amia y la Embajada de Israel en Buenos Aires".

