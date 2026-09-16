Polémica por el Iapos: Provincia aclaró que la reasignación de $57.000 millones es un trámite habitual y no resta fondos a la obra social

Acusaron al gobierno de Santa Fe de trasferir dinero de la obra social al tesoro. En realidad es un acto administrativo habitual que también hizo Omar Perotti.

La oposición santafesina salió a cuestionar al gobierno provincial por un decreto en el cual Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) transfiere una partida a libre disponibilidad lo que fue interpretado como un financiamiento al tesoro provincial. Sin embargo, se trata de un mecanismo habitual que no quita recursos a la obra social y que ya había hecho Omar Perotti.

Todo comenzó cuando el diputado nacional de Unión por la Patria, Germán Martínez cuestionó el Decreto 1878/2026 en X. “Pullaro se queda con 57.000 millones de pesos que son del IAPOS y los manda a recursos de libre disponibilidad. Mientras tanto las prestaciones son cada vez peores y florecen copagos en toda Santa Fe”.

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“En el Congreso, Pullaro está en contra de los Adelantos al Tesoro del Banco Central. Pero en Santa Fe usa la plata del IAPOS con idéntico fin”, sumó.

Iapos y los recursos

Se refiere al artículo 3 que autoriza al Iapos a transferir los fondos de la Fuente de Financiamiento 216 – I.A.P.O.S. Servicios Complementario – como aporte excepcional a la Fuente de Financiamiento 201– Recursos Propios de libre disponibilidad hasta el importe de $57.000.000.000 sujeto a disponibilidad financiera, con devolución en el momento que sea factible”.

El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) Fabián Palo Oliver se apuró y se sumó con una denuncia en la Legislatura. “Desde FAS presentamos un proyecto para que el gobernador Pullaro restituya de forma urgente los 57 mil millones de pesos al Iapos que fueron transferidos al tesoro provincial mediante el decreto 1878/26. La plata del Iapos debe usarse para mejores prestaciones médicas”, publico en X con el proyecto.

Pero luego lo tuvo que borrar porque no había tal transferencia al tesoro provincial. Martínez no borró la publicación. “No estoy hablando de corrupción, al menos no me consta. Me parece absolutamente inoportuno teniendo en cuenta la situación de los afiliados”, respondió a una usuaria.

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes solicitando explicaciones al Poder Ejecutivo sobre la modificación presupuestaria. En el proyecto, Rabbia solicita suspender inmediatamente el descuento por este ítem y reintegrar los fondos excedentes a los afiliados.

“La plata del IAPOS sale del esfuerzo y del sueldo de los trabajadores para garantizar su derecho a la salud; no es para financiar la fiesta de Pullaro”, enfatizó, y agregó: “Pullaro dice que ‘la plata alcanza porque no se roba’, pero con estas maniobras demuestra que la plata no le alcanza y tiene que meter mano en otras cajas”.

La explicación del gobierno

“Lo que se está haciendo es que IAPOS use ambas fuentes para pagos”, explicaron desde Economía provincial a La Capital en lo que es una suerte de reasignación de partidas.

Se explica en que son dos fuentes de IAPOS, una por los aportes y contribuciones, y la otra por servicio complementario. “Las dos siguen en IAPOS. No se le saca un peso”, agregan en el gobierno.

Luego recordaron que se trata de un mecanismo habitual que ya ha realizado la gestión peronista con el gobernador Omar Perotti en septiembre de 2020 y en agosto de 2022.