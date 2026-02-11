Uno Santa Fe | Santa Fe | CGT

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Decenas de gremios y organizaciones sociales se movilizaron desde la sede de la central obrera hasta el Molino Franchino. Hubo fuerte respaldo sindical y lectura de un documento que rechaza el proyecto en debate en el Congreso.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de febrero 2026 · 19:52hs
Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: No a la precarización

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Con una marcha multitudinaria la CGT Regional Santa Fe se movilizó este miércoles contra la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

La marcha reunió a decenas de gremios y organizaciones sociales bajo la consigna “No a la reforma laboral”, en el marco de una convocatoria nacional de las centrales sindicales mientras el proyecto se discutía en el Congreso.

977d659b-8686-4775-b7fa-cd0dabcdfd43

La concentración comenzó pasadas las 17:30 en la sede de la central obrera y desde allí las columnas avanzaron por el centro de la ciudad rumbo al Molino Franchino, en la intersección de Boulevard Gálvez y Rivadavia, donde se realizó el acto central.

Banderas identificadas, bombos y cánticos marcaron el pulso de una protesta que se desarrolló de manera pacífica, aunque con cortes parciales y desvíos de tránsito en la zona.

316b234b-83aa-47a5-a8dc-f5dee7b23348

Entre los gremios presentes se destacaron FOECYT, el Sindicato de Vialidad Nacional, SADOP, UOCRA, SATSAID Televisión, APUL, AMSAFE, Obras Sanitarias, SOMU y el Centro Unión Empleados de Comercio (CUEC), además de la CGT de Rafaela. También participaron organizaciones políticas y sociales como el Partido Obrero, el Partido Comunista, el Movimiento Evita, Política Obrera, la CCC (Corriente Clasista y Combatativa) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

67e06879-0508-4f14-96d3-69dccd74cd2b

En diálogo con la prensa, el secretario general de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, remarcó la amplitud de la convocatoria: “Todas las organizaciones sindicales están participando de esta marcha en la ciudad de Santa Fe”, sostuvo, y expresó la preocupación del sector ante los cambios que propone la iniciativa oficial.

Documento consensuado

Durante el acto se dio lectura al documento consensuado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT, fechado el 11 de febrero de 2026, en el que la central obrera advierte que el proyecto “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”.

El texto cuestiona la denominada “ley de modernización laboral” al señalar que no ofrece soluciones para los trabajadores, carece de acuerdo con los sectores involucrados y persigue “la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales”.

Embed
https://www.facebook.com/photo?fbid=1314114500747001&set=a.305288491629612&locale=es_LA

“La defensa de la dignidad y las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras nos encuentra en las calles de todo el país”, expresa el documento, que rechaza la reforma por considerar que traerá “contratos más precarios, despidos más baratos y jornadas más largas por menos salario”.

Asimismo, la CGT instó a los senadores a fijar posición y actuar con responsabilidad frente a una iniciativa que, según advierten, “pretende derribar el derecho laboral en la Argentina y situar al trabajador en un terreno de desprotección e incertidumbre”.

“Modernizar no es precarizar ni destruir derechos”, sostiene el texto, que reclama un debate amplio y con participación de todos los sectores del mundo del trabajo. Y concluye con una advertencia: “Una vez más, y todas las veces que sea necesario, esta CGT dará la pelea en la calle, en el Congreso o en la Justicia, en defensa del trabajo y la dignidad”.

CGT Reforma laboral
Noticias relacionadas
Luis Maldonado fue respaldado por el gobernador Pullaro

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Marcha de la CGT Regional Santa Fe en contra de la reforma laboral.

La CGT Regional Santa Fe marcha contra la reforma laboral: movilización y acto en Bulevar Gálvez y Rivadavia

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

Pullaro decretó un sueldo de $1.350.000 para la Policía y logró desactivar la protesta de la fuerza

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

En VIVO: Pullaro habla sobre el conflicto con la Policía y las medidas del Gobierno

Lo último

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: No a la precarización

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Último Momento
Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: No a la precarización

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Ovación
José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones