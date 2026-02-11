Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

El servicio será gratis al inicio y luego habrá que pagar. La AFA difundió el procedimiento para acceder desde distintos dispositivos a LPF Play.

11 de febrero 2026
Con la confirmación de que la AFA será la encargada de transmitir todos los partidos de la Primera Nacional, los hinchas de Colón ya tienen definida la plataforma para seguir cada encuentro del Sabalero: LPF Play.

El servicio será gratuito durante el primer tramo del torneo y luego pasará a tener un costo, por lo que desde la organización difundieron el procedimiento para acceder desde distintos dispositivos.

Desde AFA informaron que todos los encuentros de la Primera Nacional estarán disponibles en la plataforma, garantizando cobertura total del torneo. Durante la etapa inicial el acceso será gratuito, mientras que más adelante se implementará un sistema de suscripción, que de manera extraoficial, costaría 10 dólares (cerca de 15.000 pesos).

De esta manera, los hinchas de Colón tendrán múltiples opciones para seguir al equipo en su camino por la Primera Nacional, ya sea desde el celular, la computadora o el televisor.

