[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

El oficialismo logró reunir 130 legisladores y abrió la sesión para tratar la Ley de Modernización Laboral, mientras afuera rige un paro general de la CGT y crece la tensión sindical. El debate se da en un clima de alta confrontación política y social.

19 de febrero 2026 · 18:21hs
En una jornada atravesada por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina consiguió el quórum reglamentario y dio inicio al debate de la denominada Ley de Modernización Laboral, impulsada por el presidente Javier Milei.

Con alrededor de 130 legisladores presentes, el oficialismo —con el bloque de La Libertad Avanza y el respaldo de Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y fuerzas provinciales— logró habilitar el tratamiento pese a la abstención de sectores del kirchnerismo y la izquierda.

Cruces en el recinto y acusaciones en la calle

El inicio de la sesión estuvo precedido por fuertes declaraciones cruzadas. Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral, atraer inversiones y reducir la informalidad. En cambio, desde la oposición y el sindicalismo denunciaron que se trata de un proyecto que “recorta derechos” y debilita la protección del trabajador.

En paralelo, afuera del Congreso de la Nación Argentina, miles de manifestantes se concentraron para rechazar la iniciativa. La CGT calificó el proyecto como un “ataque a los derechos laborales” y acusó al Gobierno de priorizar intereses empresariales. Desde la Casa Rosada, en tanto, cuestionaron la medida de fuerza y la señalaron como una acción política destinada a obstaculizar el debate legislativo.

La huelga nacional afecta el transporte de pasajeros, bancos y distintos servicios, profundizando el clima de confrontación en una jornada clave para el oficialismo.

Qué se debate y qué puede pasar

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y fue modificado en comisión antes de llegar al recinto. Entre los cambios más relevantes figura la eliminación del artículo 44, que recortaba pagos por licencias médicas. Esa modificación implica que, si Diputados aprueba el texto, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

Durante las horas previas, legisladores oficialistas defendieron aspectos centrales de la iniciativa y pidieron evitar “posturas extremas”. Incluso deslizaron propuestas complementarias, como habilitar billeteras virtuales como cuentas sueldo o ajustar normas para reducir la litigiosidad laboral.

La oposición, por su parte, anticipó cuestionamientos de fondo y advirtió que la reforma afecta puntos sensibles como el derecho de huelga y el esquema de indemnizaciones.

Así, con el recinto en debate y la calle movilizada, la reforma laboral se discute en un escenario de máxima tensión política, con acusaciones cruzadas que anticipan una votación tan ajustada como conflictiva.

Diputados Reforma laboral
[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

