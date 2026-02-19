Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Santiago Castro alcanzó los 10 goles en la temporada y confirmó su mejor registro, en el triunfo de Bologna 1-0 ante Brann de Noruega por la Europa League

El argentino Santiago Castro alcanzó los 10 goles en la temporada y confirmó su mejor registro goleador, en una jornada positiva para varios equipos en los playoffs de la Europa League . El delantero argentino marcó el único gol en el triunfo por 1 a 0 de Bologna de Italia ante Brann de Noruega como visitante y volvió a exhibir su gran presente.

El ex Vélez definió con potencia para abrir el marcador y convirtió por primera vez en la competencia continental. Con este tanto llegó a diez conquistas por segunda campaña consecutiva, aunque esta vez lo consiguió en 32 partidos, catorce menos que en la temporada anterior.

Además, Castro suma tres goles en sus últimos tres encuentros y se consolidó como una de las revelaciones argentinas del fútbol europeo. En Turquía, Nottingham Forest dio un paso decisivo hacia los octavos de final tras imponerse 3 a 0 ante Fenerbahce. El equipo inglés golpeó en momentos clave y encaminó la serie antes del descanso con los tantos de Murillo e Igor Jesús.

En el complemento, Morgan Gibbs-White selló una victoria contundente que deja la clasificación muy encaminada de cara a la revancha en Inglaterra.

Triunfo de Celta de Vigo en la Europa League

También celebró Celta de Vigo, que venció por 2 a 1 a PAOK en Grecia y tomó ventaja en la eliminatoria. Iago Aspas y Williot Swedberg marcaron antes del entretiempo y construyeron una diferencia que el conjunto español defendió hasta el final pese al descuento de Alex Jeremejeff.