La Seguridad de Salta no quiere hinchas de Colón ante Central Norte

La dirigencia de Central Norte gestionó la chance de contar con hinchas de Colón para el partido de la fecha 2, pero la Seguridad de Salta le baja el pulgar

Lo que comenzó como una posibilidad concreta hoy parece diluirse entre trámites, evaluaciones y tiempos que se agotan. La chance de que Colón tenga acompañamiento de hinchas en su visita a Central Norte está prácticamente desactivada, a pocos días del partido del domingo, a las 18.

Desde la dirigencia del Cuervo había buena predisposición y veía con buenos ojos recibir público visitante en el estadio de Gimnasia y Tiro, entendiendo que la presencia sabalera no solo jerarquiza el espectáculo sino que también representa un ingreso económico importante en un contexto donde cada peso cuenta. La convocatoria rojinegra, incluso a cientos de kilómetros de Santa Fe, siempre era un factor a considerar.

• LEER MÁS: En Colón, la única incógnita pasa por saber si Medrán podrá contar con Bonansea

No habrá hinchas de Colón en Salta

Sin embargo, la decisión final no depende exclusivamente de los clubes. En las últimas horas, el área de Seguridad provincial habría marcado reparos logísticos y operativos que complican la organización. La evaluación pasa por la disponibilidad de efectivos, los controles en accesos y la coordinación general en una ciudad que no suele recibir público visitante en este tipo de encuentros. Además del cuantioso costo que deberá costear Central Norte.

• LEER MÁS: José Neris rompió el silencio y apuntó contra Colón: "Jamás me negué a entrenar"

Con el calendario apretando y la logística de traslado que implica movilizar hinchas hacia el norte del país, el margen para revertir el escenario es mínimo. Si bien formalmente no se comunicó un cierre definitivo, el panorama es claro: las probabilidades de habilitar la presencia sabalera son hoy casi nulas.