Más allá de los rumores, Colón ya tiene listo su plantel y no sumará otro refuerzo

En Colón dio por terminado el mercado pese a tener margen hasta el 10 de marzo, por lo que no llegará un volante más. La excepción: un ofrecimiento irresistible

En medio de versiones y sondeos de último momento por un mediocampista, Colón ya tiene el plantel cerrado. Salvo un giro inesperado, no habrá más incorporaciones en este mercado . Si bien el libro de pases está pronto a terminar, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán todavía dispone de una ventana reglamentaria hasta el 10 de marzo.

Colón ya tiene todo lo que quiere

Esa posibilidad se habilitó tras la salida de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, más allá de los rumores que circularon en las últimas semanas sobre gestiones sobre el volante ofensivo Nahuel Barrios, puertas adentro el mensaje es claro: el grupo está conformado y la prioridad es potenciar lo que ya se tiene.

image Colón tiene hasta el 10 de marzo para incorporar por la salida de Nicolás Talpone.

La única variable que podría modificar el escenario sería la aparición de una oportunidad imposible de dejar pasar. Un ofrecimiento que encaje en lo futbolístico y, sobre todo, que respete la realidad económica del club. No se trata solo de sumar por sumar. Gestiones propias no se realizarán. El técnico tiene, de mínima, dos jugadores por puesto y, si bien hoy no tienen tanto lugar, tampoco se quiere dejar de lado a los juveniles.

En el fútbol nada es definitivo y las decisiones pueden cambiar de un día para el otro. Pero hoy, en el predio sabalero, el mercado parece haber llegado a su punto final. La base está definida y la apuesta es competir con este plantel.