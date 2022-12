Jatón criticó con dureza a la oposición y habló de un Frente de Frentes sólo en provincia

"Esto no es cuestión de queja, es de dinero público y de ser honestos con la gente. Cómo no me voy a enojar si le entregaron casas sin agua y sin luz, entregaron obras en Avenida Freyre con un caño de gas flotando, trajeron una empresa fantasma a hacer el desagüe de Espora y tuvimos que terminarlo un año y medio después . Cuando llegamos todas las obras inauguradas estaban sin terminar. Yo defiendo a los vecinos y lo público" aseguró el intendente en una entrevista con LT9. "Asi no se gobierna ni se puede tener socios", manifestó Jatón.