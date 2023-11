Javier Milei emprende un viaje a Estados Unidos y lo acompaña Luis Caputo

Cabe recordar que la llegada de Caputo al entorno de Milei, y su posible desembarco al frente del Ministerio de Economía, significó la salida de Emilio Ocampo como candidato a presidente del Banco Central y forzó la renuncia anticipada de Demian Reidel, que aparecía sucediendo a Ocampo en la lista de partida.

Caputo, que presidió el Banco Central y luego ocupó el Ministerio de Finanzas en la gestión del ex presidente Mauricio Macri, no comparte el cierre del Banco Central, ni la dolarización de la economía, pero estas dos objeciones ya no son un obstáculo programático para el presidente electo.

Esta decisión de viajar rumbo a Estados Unidos, también pospone la reunión que estaba prevista para este domingo con Macri (quien regresa de su viaje por Arabia) para afinar el denominado Pacto de Acassuso, que ya tiene varios cortocircuitos y nadie sabe si ese acuerdo se mantendrá a futuro o estallará por los aires, antes del 10 de diciembre.

Es que si bien tanto Caputo como Patricia Bullrich (designada ministra de Seguridad) reportan al ex presidente, Macri cree que se cortaron solos al aceptar el convite de Milei, cuando la estrategia era armar un paquete y cobrar todos los cargos juntos, entre ellos la presidencia de la Cámara de Diputados para Cristian Ritondo, algo que lejos está de estar cerrado.

La agenda de Milei en su paso por Washington la armó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley.

Al ser presidente electo, Milei no será recibido por Joseph Biden en la Casa Blanca. algo que está marcado por el protocolo diplomático estadounidense.

De todas maneras, Milei visitará el Ala Oeste de la Casa Blanca. Allí será recibido por Juan González, consejero de Seguridad Nacional para América Latina.

González es colombiano de origen, conoce a fondo la situación económica y política del país, y fue designado por Biden para representar a los Estados Unidos en la jura presidencial del 10 de diciembre.

Además, si no hay cambios de último momento, el futuro mandatario tendrá reuniones en el Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Milei partió desde el aeropuerto de Ezeiza, en una travesía que se demoró algunos días, ya que la gira estaba programado para el viernes pasado, pero las reuniones de trabajo y las idas y venidas, más algunos portazos, sobre el nuevo gabinete aplazaron la partida hacia Estados Unidos.

El presidente electo encabezará el postergado viaje, que tendrá dos escalas: primero en Nueva York, con un tinte más personal y espiritual. Luego, en Washington, habrá una agenda netamente política y económica, para entablar vínculos con la administración de Joe Biden.

El objetivo de la mini gira de Milei por el país del norte es avanzar en una nueva hoja de ruta de relaciones bilaterales con la administración demócrata de Biden, más allá de su admiración por el ex presidente republicano Donald Trump.

Milei, finalmente, podrá visitar en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, adonde ya había viajado anteriormente.

En un principio, se trataba de un viaje de carácter personal, atravesado por lo religioso. "Tengo planeado ir a Estados Unidos, a Nueva York, es una cuestión espiritual. Voy a ir donde rezaba el rebe", había explicado el presidente electo días atrás. en ese sitio, Milei dará las gracias por el lugar que le ha dado Hashem.

La siguiente parada será en Washington, donde mantendrá reuniones de trabajo. El foco estará en la cuestión de la política y la economía que se vienen.