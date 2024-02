Javier Milei: "Estamos a tiro de dolarizar"

El presidente Javier Milei afirmó que "para los traidores no hay tabula rasa" , valoró el retroceso del proyecto de ley Bases en el Congreso porque logró "el objetivo" de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores "delincuentes que se disfrazan de ovejas" y "no quieren ceder sus privilegios".

"La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios", subrayó y aseguró que "quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota" y así desenmascarar "que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos".

El presidente Javier Milei se refirió a cómo va a seguir el gobierno y sostuvo que el déficit cero se debe mantener.



En esta misma línea, el mandatario advirtió que en 2025 varios legisladores no lograrán "renovar sus bancas" gracias a que el tratamiento de la ley Bases en el Congreso logró el "objetivo" de exponer a los diputados que "dejaron los dedos sucios frente a la gente" y marcó: "Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley".

Milei sostuvo que la caída de la ley Bases tras su "desguace" en el Congreso sirvió para "demostrar quiénes estaban a favor de la ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes" y advirtió que como la "gente detesta y desprecia a los políticos" en la próxima elección "todos ellos no renuevan más sus bancas".

Al ser consultado sobre el rol de la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Piparo, indicó: "Para los traidores no hay tabula rasa".

La relación con el PRO

Por otra parte, Milei afirmó que "va a haber una convergencia con el PRO", aunque recordó que antes de las elecciones había dicho que "el que gana, gobierna y el que pierde acompaña".

"Yo hablo con (el expresidente Mauricio) Macri y no me pide nada, las charlas con él son maravillosas y me da su experiencia", agregó.

Sobre la designación del peronista Daniel Scioli a cargo de la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, consideró: "Tiene una experiencia fenomenal, el trabajo lo conoce y hace muy bien, es amigo de Guillermo (Francos, ministro del Interior) y cada ministro tiene que poder elegir sus propios colaboradores".

Las críticas de Cristina Fernández de Kirchner

Milei opinó también sobre el documento escrito por la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que "propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia argentina" y consideró que la exmandataria "es intelectualmente honesta" pero "adhiere a una cosa que es una porquería".

"Para Cristina lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de precariedad conceptual", dijo.

"Pegamos la mejor", dijo Javier Milei sobre su encuentro en el Papa

El jefe de Estado comentó sobre su viaje y encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, y sostuvo que "pegó la mejor (onda)" con el papa Francisco y destacó que el encuentro que ambos mantuvieron fue "maravilloso".

"Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado", destacó y añadió que le reiteró la invitación al país, aunque Jorge Bergoglio "no contestó".

"El papa rompió el protocolo para venir a saludarme, yo no podía creer lo que estaba pasando. En la reunión le describí la herencia y las opciones que tenia de política económica. Preguntó por los vulnerables y le conté las medidas del Ministerio de Capital Humano", detalló.

La discusión con los gobernadores

El jefe de Estado desligó al Gobierno nacional del conflicto salarial docente, al advertir que si los maestros "no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata".

"¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?", se preguntó Milei, y le propuso a los mandatarios provinciales que "bajen los recitales", en referencia a la reciente realización del Cosquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la "pauta" oficial de esos distritos.

"El cepo se levantará cuando se soluciones el déficit fiscal y se sanee el BCRA"

Javier Milei afirmó que "el cepo cambiario se va a levantar una vez que se alcance el déficit fiscal cero" y se haya "alcanzado un saneamiento del Banco Central".

El jefe del Estado sostuvo que "el déficit fiscal cero no se negocia y el saneamiento del Banco Central no se negocia, y una vez alcanzados esos dos objetivos, se levantarán las restricciones cambiarias".

"Una vez que eliminás el cepo, el exceso de demanda desaparece, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expanden los salarios y la cantidad de pobres e indigentes caen", precisó el jefe de Estado.

El mandatario explicó las condiciones en las cuales recibió la administración y señaló que lanzó "un plan hiperortodoxo con un proceso de saneamiento del Banco Central y un sinceramiento cambiario.

"Hemos echado 50.000 empleados públicos, bajamos transferencias discrecionales, eliminamos la obra pública y eliminamos planes sociales truchos", describió.

Milei enfatizó que "en diciembre empezó un proceso de desaceleración de la inflación, en enero ha dado 20% y hoy la inflación de viajar al 50% mensual están en niveles de un 15% anual".

En ese sentido, digo que el número de inflación "aislado parece horroroso", pero pidió no olvidar "la herencia" recibida, al referirse al Índice de Precios al Consumidor subió 20,6% durante enero, 5 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

Al respecto, detalló: "En diciembre la inflación viajaba a un ritmo del 15.000% anual. Nos dejaron plantada una hiperinflación. Si seguíamos así, nos íbamos a encontrar con un 95% de pobres".

"Los problemas no se arreglan emitiendo dinero, no hay solución inocua a la inflación. Solo si dejás de emitir a la inflación la vas a exterminar. El déficit fiscal no genera inflación, es la emisión monetaria la que genera inflación", señaló el jefe del Estado.

Respecto de una eventual dolarización de la economía, Milei se inclinó por la libertad de monedas "donde cada uno pueda elegir su moneda. Habrá libre competencia de monedas, pero la gente parece inclinarse por el dólar".

Más adelante, Milei precisó: "Hasta ahora la base monetaria está clavada en 10 billones de pesos, hay que seguir trabajando sobre los pases y es necesaria una reforma del sistema financiero. Pero estamos a tiro de dolarizar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que podemos abrir el cepo a mitad de año. Aún tenemos varias tareas por llevar adelante".