Javier Milei: "Los salarios han empezado a ganarle a la inflación"

Javier Milei se mostró extremadamente nervioso y enojado durante una entrevista que le realizaron en el programa que conduce el ex modelo Horacio Cabak, en la señal de noticias LN+.

Uno de los periodistas del programa le preguntó a Milei por los cuestionamientos que ayer le hizo Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Quilmes y ahí el presidente explotó. La ex presidenta en el acto en el sur del conurbano bonaerense ironizó diciendo que al lado de Milei ella era “la condesa María Eugenia de Chikoff”.

Ante la consulta, el mandatario pareció no entender que le estaban preguntando y cargó contra el periodista, aunque primero se justificó diciendo que un profesor que no usa corbata no puede ser "censurado" por eso.

"Son muy autoritarios con eso de las formas. Ustedes solo admiten las formas que les gustan a ustedes, y no admiten a una persona que es distinta. Quieren estropear a alguien que se expresa de una forma distinta a las que les gusta a ustedes", expresó ante la sorpresa de Cabak, sobre todo.

Enseguida, Cabak se limitó a recordarle que "la presidenta (sic) se refirió a sus modos", pero Milei continuó con su embate, y sentenció: "Todos los que tienen el paladar negro de las formas son bien autoritarios".

"Los salarios han empezado a ganarle a la inflación"

El presidente Javier Milei defendió la política económica de su gestión y salió al cruce de las críticas de Cristina Fernández de Kirchner. El mandatario aseguró hoy que "los salarios han empezado a ganarle a la inflación" y calificó de "muy pobre" el discurso de la ex mandataria.

"Respecto a otros de sus discursos, el de ayer fue muy pobre. Es de una pobreza intelectual notoria. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina", dijo Milei, y agregó: "Están nerviosos, cada día es más notable cómo va bajando la inflación".

En diálogo con Radio Rivadavia, el presidente aseguró que "los números están mejorando, para que se sienta tarda un poco más". Afirmó además que, de acuerdo al consenso de los analistas, la inflación de abril "será de un dígito".